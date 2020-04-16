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СНГ 16.04.2020 17:40

США направили Узбекистану продовольственную помощь на $400 тыс

Агентство США по международному развитию (USAID) поставило в Узбекистан более 130 тонн продовольствия на сумму почти $400 тыс. для социально уязвимых слоев населения и карантинных центров по коронавирусу COVID-19, сообщает в четверг пресс-служба американского посольства в Ташкенте.

"Соединенные Штаты через USAID доставили в Узбекистан 131,32 тонны продовольственной помощи на сумму почти 400 тысяч долларов", - говорится в сообщении посольства.

По данным дипмиссии, в составе доставленного груза смеси сушеных овощей и бобовых, обогащенных витаминами и минералами. Эта продукция будет распределена среди 144 учреждений здравоохранения и социальной защиты и охватит более 35 тыс. наиболее уязвимых граждан республики.

В частности, помощь получат карантинные учреждения по COVID-19, пациенты с туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью, а также детские дома и психиатрические учреждения, отметили в пресс-службе.

По данным дипмиссии, с 2009 года USAID доставило в Узбекистан 1,16 тыс. тонн продовольственной помощи на сумму более $3,2 млн.

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Узбекистане, по последним данным, составляет 1349. 16 апреля из Бухарской инфекционной больницы были выписаны 20 человек, вылечившиеся от коронавирусной инфекции, общее число выздоровевших после COVID-19 в Узбекистане достигло 127 человек.

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Тэги: УЗБЕКИСТАН, США, ПРОДОВОЛЬСТВИЕ, ПОМОЩЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]