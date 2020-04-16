США направили Узбекистану продовольственную помощь на $400 тыс

Агентство США по международному развитию (USAID) поставило в Узбекистан более 130 тонн продовольствия на сумму почти $400 тыс. для социально уязвимых слоев населения и карантинных центров по коронавирусу COVID-19, сообщает в четверг пресс-служба американского посольства в Ташкенте.
"Соединенные Штаты через USAID доставили в Узбекистан 131,32 тонны продовольственной помощи на сумму почти 400 тысяч долларов", - говорится в сообщении посольства.
По данным дипмиссии, в составе доставленного груза смеси сушеных овощей и бобовых, обогащенных витаминами и минералами. Эта продукция будет распределена среди 144 учреждений здравоохранения и социальной защиты и охватит более 35 тыс. наиболее уязвимых граждан республики.
В частности, помощь получат карантинные учреждения по COVID-19, пациенты с туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью, а также детские дома и психиатрические учреждения, отметили в пресс-службе.
По данным дипмиссии, с 2009 года USAID доставило в Узбекистан 1,16 тыс. тонн продовольственной помощи на сумму более $3,2 млн.
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Узбекистане, по последним данным, составляет 1349. 16 апреля из Бухарской инфекционной больницы были выписаны 20 человек, вылечившиеся от коронавирусной инфекции, общее число выздоровевших после COVID-19 в Узбекистане достигло 127 человек.
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