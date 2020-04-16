Еврокомиссия выделяет средства для пострадавших от военных действий в Донбассе

Европейская комиссия выделяет Украине 13 млн евро для жителей на востоке страны, пострадавших от продолжающихся там военных действий.

"Поскольку конфликт на восточной Украине идет уже семь лет, Европейская комиссия объявляет сегодня о выделении 13 млн евро для поддержки наиболее уязвимых людей, пострадавших от продолжающихся военных действий", - отмечается в пресс-релизе ЕК, распространенном в четверг.

В то же время финансируемые ЕС гуманитарные проекты также помогут бороться со вспышкой коронавируса, добавили в Еврокомиссии.

Европейский комиссар по антикризисному управлению Янез Ленарчич (Janez Lenarcic), комментируя выделение финансов, сказал: "Европейский Союз полностью солидарен с людьми на востоке Украины. Помощь ЕС помогает уязвимым людям, которые истощены шестилетним конфликтом, получить базовые услуги, такие, как в сфере здравоохранения и водоснабжение. Доступ к таким услугам еще более важен перед лицом вспышки коронавируса. ЕС поддерживает нуждающихся людей по обе стороны линии соприкосновения".

В Еврокомиссии отметили, что гуманитарные потребности на востоке Украины "продолжают расти". "Объявленное сегодня финансирование поможет отремонтировать здания, пострадавшие в результате конфликта, такие как школы и медицинские учреждения, и обеспечить основные потребности, такие как образование и водоснабжение", - говорится в пресс-релизе.

Согласно сообщению, вся гуманитарная помощь ЕС направляется через агентства ООН, неправительственные организации и Международный комитет Красного Креста. "ЕС постоянно призывает к беспрепятственному доступу гуманитарных организаций, оказывающих поддержку на местах в районы, не контролируемые государством", - добавили в ЕК.