В Белоруссии по амнистии могут быть освобождены около 2 тыс. человек - глава Верховного суда

В Белоруссии в результате амнистии в связи с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне могут быть освобождены из мест лишения свободы около 2 тыс. человек, сообщил председатель Верховного суда республики Валентин Сукало.

"В результате амнистии могут быть освобождены из мест лишения свободы около 2 тыс. человек", - сказал Сукало по итогам совещания у президента в четверг.

Его цитирует госагентство БелТА.

Предполагается, что по амнистии также могут быть освобождены от других видов наказания, помимо лишения свободы, около 3,5 тыс. человек. Для 6,5 тыс. осужденных срок наказания может быть сокращен на один год.

"Расчеты пока очень предварительные, потому что в каждом конкретном случае будет рассматриваться отдельный человек, будет учитываться, как он себя ведет, нарушает ли режим содержания, насколько раскаялся и возместил причиненный ущерб. Поэтому цифры приблизительные", - пояснил Сукало.

По словам председателя Верховного суда, при работе над проектом закона об амнистии стояла задача соблюсти баланс интересов: максимально сделать возможным освобождение или сокращение наказания для тех, кто этого заслуживает, и в то же время не допустить осложнения криминогенной обстановки.

"Мы исходили из общей криминогенной ситуации в стране, состояния общественного правопорядка, учитывали опыт подобных амнистий", - сказал он. "Например, в результате амнистий прошлых лет уровень рецидивных преступлений среди освобожденных лиц не превышал 8-9%", - констатировал Сукало.