МВФ может выделить Белоруссии в 2020 году от $500 млн до $900 млн - глава Минфина Ермолович

Белоруссия рассчитывает получить от Международного валютного фонда (МВФ) в 2020 году от $500 млн до $900 млн, сообщил министр финансов Беларуси Максим Ермолович.
"Предполагаемый объем средств, который мы можем получить в текущем году - от $500 млн до $900 млн", - сказал министр, которого цитирует госагентство БелТА.
Он пояснил, что согласно заявке Белоруссии и ее квоте в МВФ, "речь идет о сумме, эквивалентной примерно $900 млн". При этом Ермолович отметил, что "программа финансирования может предусматривать предоставление всей квоты как в текущем году, так и в двухлетней перспективе".
Глава Минфина добавил, что пока страна "оценивает свою потребность во внешнем финансировании". По его словам, "в сложной ситуации с внешним финансированием, привлечением ресурсов на внутреннем рынке Минфин сконцентрировался на взаимодействии с международными финансовыми институтами: ВБ, МВФ, ЕБРР, ЕИБ".
Как сообщалось, Белоруссия обратилась в МВФ с просьбой предоставить средства в рамках инструмента быстрого финансирования и рассчитывает на принятие решения до конца текущего месяца. "Европейским департаментом МВФ уже принято положительное решение в отношении предоставления финансирования Беларуси, исполнительным советом МВФ данный вопрос будет рассмотрен до конца апреля", - сообщили накануне агентству "Интерфакс-Запад" в пресс-службе Минфина.
Ранее МВФ заявлял о готовности предоставить на эти цели развивающимся странам со средним уровнем дохода до $40 млрд, учитывая резкое ухудшение глобальной экономической ситуации в связи с пандемией коронавируса.
Белоруссия является членом МВФ с 1992 года. Минск в 2009-2010 годах реализовал программу МВФ stand by, получив кредитные ресурсы на $3,46 млрд. Сотрудничество республики с МВФ до настоящего времени ограничивалось техническими консультациями.
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