Власти Баварии задумались о судьбе Октоберфеста 2020 из-за коронавируса

Власти Мюнхена пока не решили, проводить пивной фестиваль Октоберфест в Мюнхене или отменять из-за пандемии коронавируса, сообщил премьер-министр Баварии Маркус Зёдер.
"Я очень, очень скептически настроен, и в настоящее время не могу себе представить, что такое большое мероприятие вообще возможно в это время", - сказал Зёдер в эфире "Баварского радио".
По словам Зёдера, окончательное решение еще не принято, но в ближайшие недели он планирует консультироваться с обербургомистром Мюнхена Дитером Райтером. Политик считает, что шансов на проведение самого известного пивного фестиваля в мире практически нет. "Было бы жаль, но с учетом настоящего положения дел это, скорее, маловероятно", - добавил Зёдер.
Накануне власти ФРГ после консультаций с руководством федеральных земель решили запретить все крупные мероприятия до 31 августа.
Октоберфест ежегодно собирает в Мюнхене около 6 млн посетителей. В прошлом году они выпили 7,3 млн литровых кружек пива, съели 124 быка и 29 телят.
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