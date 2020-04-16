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Дальнее зарубежье 16.04.2020 20:18

Власти Баварии задумались о судьбе Октоберфеста 2020 из-за коронавируса

Власти Мюнхена пока не решили, проводить пивной фестиваль Октоберфест в Мюнхене или отменять из-за пандемии коронавируса, сообщил премьер-министр Баварии Маркус Зёдер.

"Я очень, очень скептически настроен, и в настоящее время не могу себе представить, что такое большое мероприятие вообще возможно в это время", - сказал Зёдер в эфире "Баварского радио".

По словам Зёдера, окончательное решение еще не принято, но в ближайшие недели он планирует консультироваться с обербургомистром Мюнхена Дитером Райтером. Политик считает, что шансов на проведение самого известного пивного фестиваля в мире практически нет. "Было бы жаль, но с учетом настоящего положения дел это, скорее, маловероятно", - добавил Зёдер.

Накануне власти ФРГ после консультаций с руководством федеральных земель решили запретить все крупные мероприятия до 31 августа.

Октоберфест ежегодно собирает в Мюнхене около 6 млн посетителей. В прошлом году они выпили 7,3 млн литровых кружек пива, съели 124 быка и 29 телят.

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, ПИВО, ФЕСТИВАЛЬ, КОРОНАВИРУС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]