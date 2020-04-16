Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8488 RUR   0.0227 GBR   2.1208 TRY   0.2458

Цена на нефть

15.04   $/bbl WTI 19.87 -0.24 Brent 27.69 -1.91

Погода в Баку

  ночь день

Регион 16.04.2020 19:12

Грузия продлила ограничения на регулярные авиарейсы до 10 мая

Агентство гражданской авиации Грузии приняло решение о продлении введенных ранее на период до 30 апреля ограничений на выполнение регулярных авиарейсов до 10 мая включительно.

Как говорится в сообщении ведомства, определенная на данный момент дата может быть изменена в зависимости от эпидемиологической ситуации в стране.

Решением межведомственного координационного совета по борьбе с пандемией COVID-19, с 21 марта полностью были приостановлено регулярное воздушное сообщение Грузии с другими странами. Можно перевозить только грузы, также страна принимает граждан Грузии, которые намерены вернуться на родину.

По последним данным Минздрава Грузии, в стране официально зафиксировано 336 зараженных коронавирусом COVID-19, из них скончались трое, 74 человека вылечились. В стационарах находятся 494 пациентов, в режиме карантина - 5 тыс. человек.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ГРУЗИЯ, АВИАСООБЩЕНИЕ, ОГРАНИЧЕНИЕ, ПРОДЛЕНИЕ


Похожие новости


Грузия продлила ограничения на регулярные авиарейсы до конца апреля Азербайджанский лоукостер Buta Airways с 14 марта приостанавливает выполнение рейсов из Баку в Тбилиси Решения о возобновлении авиасообщения между РФ и Грузией до конца года ждать не следует - Карасин Приостановка авиасообщения с Россией нанесла Грузии серьезный ущерб - глава Минэкономразвития республики Россия с 8 июля временно прекращает прямое авиасообщение с Грузией Прямое авиасообщение между Нахчываном и Батуми откроется к лету 2017 года - глава Аджарии

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]