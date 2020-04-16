Грузия продлила ограничения на регулярные авиарейсы до 10 мая

Агентство гражданской авиации Грузии приняло решение о продлении введенных ранее на период до 30 апреля ограничений на выполнение регулярных авиарейсов до 10 мая включительно.
Как говорится в сообщении ведомства, определенная на данный момент дата может быть изменена в зависимости от эпидемиологической ситуации в стране.
Решением межведомственного координационного совета по борьбе с пандемией COVID-19, с 21 марта полностью были приостановлено регулярное воздушное сообщение Грузии с другими странами. Можно перевозить только грузы, также страна принимает граждан Грузии, которые намерены вернуться на родину.
По последним данным Минздрава Грузии, в стране официально зафиксировано 336 зараженных коронавирусом COVID-19, из них скончались трое, 74 человека вылечились. В стационарах находятся 494 пациентов, в режиме карантина - 5 тыс. человек.
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