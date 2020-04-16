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Здравоохранение 16.04.2020 16:38

Число выявленных случаев заражения COVID-19 в мире приближается к 2,1 млн, более 500 тыс. поправились

В мире зарегистрировано 2 097 101 случаев COVID-19, сообщает в четверг сайт Worldometers, отслеживающий данные о вирусе.

В настоящее время болеет 1,44 млн человек. Выздоровели 523,4 тыс. человек. Умерли 135,7 тыс. человек.

Больше всего подтвержденных случаев по-прежнему в США, там заразились 644,3 тыс. человек. США лидируют и по смертям, от COVID-19 скончались 28,6 тыс. жителей страны.

На втором месте по числу зарегистрированных случаев Испания, где коронавирус выявили у 182,8 тыс. человек. Умерли 19,1 тыс. заболевших.

В Италии, занимающей третье место по числу зарегистрированных случаев коронавируса, его выявили у 165,2 тыс. человек. Умерли 21,6 тыс. из них.

Директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге заявил, что ближайшие недели сыграют ключевую роль для Европы в борьбе с COVID-19.

Клюге отметил, что видит первые обнадеживающие признаки в европейских странах, больше всего пострадавших от коронавируса, таких как Испания, Италия, Франция, Швейцария.

В Испании вновь ускорился прирост смертей от коронавируса. Так, за сутки умер 551 человек, накануне сообщалось о 523 смертях. В то же время, испанские СМИ отмечают устоявшуюся тенденцию к замедлению прироста смертей от коронавируса.

Власти Франции представили пакет мер на 110 млрд евро, направленных на борьбу с коронавирусом и его последствиями.

В стране начали расследование из-за заражения COVID-19 экипажа авианосца "Шарль де Голль".

Более чем у трети моряков, служащих на французском авианосце, результаты анализов на коронавирус COVID-19 оказались положительными. Анализы сдали 1767 моряков, 668 тестов дали положительный результат.

В Иране третий день подряд регистрируют менее 100 смертей от коронавируса. В стране за сутки умерли 92 пациента с коронавирусом. В общей сложности за время эпидемии коронавируса в Иране умерли 4 869 человек. Иранский Корпус Стражей Исламской революции (КСИР) сообщил об изобретении усторйства, которое может обнаружить коронавирус на расстоянии 100 метров, сообщает газета The Guardian.

В Японии вводят дополнительные меры для борьбы с коронавирусом. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ из-за ситуации с вирусом расширил режим чрезвычайного положения на всю страну. До этого режим ЧП действовал только в семи из 47 префектур страны.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: МИР, КОРОНАВИРУС, ЗАРАЖЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]