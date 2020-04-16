Lufthansa из-за коронавируса прекращает эксплуатацию дальнемагистральных самолетов

Lufthansa из-за пандемии коронавируса прекращает эксплуатацию дальнемагистральных самолетов Airbus A340-600, сообщает в четверг пресс-служба авиакомпании.
"Lufthansa в ближайшие недели остановит эксплуатацию всего флота Airbus A340-600. Три самолета этого типа уже вылетели в Теруэль на северо-востоке Испании. Там, в аэропорту, они будут запаркованы", - сказано в сообщении компании.
Авиакомпания располагает 17 самолетами этого типа, все они в ближайшие 2-3 месяца будут направлены в Теруэль, где размещена стоянка для больших самолетов.
"Эксплуатация таких самолетов на регулярной основе не планируется минимум на ближайший год-полтора", - указывают в компании.
Как сообщает Lufthansa, из-за того, что в Теруэле в среднем 240 дня в году солнечные и очень мало осадков, регион особенно хорошо подходит для долгосрочной парковки самолетов.
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