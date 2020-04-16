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Транспорт и связь 16.04.2020 16:46

Lufthansa из-за коронавируса прекращает эксплуатацию дальнемагистральных самолетов

Lufthansa из-за пандемии коронавируса прекращает эксплуатацию дальнемагистральных самолетов Airbus A340-600, сообщает в четверг пресс-служба авиакомпании.

"Lufthansa в ближайшие недели остановит эксплуатацию всего флота Airbus A340-600. Три самолета этого типа уже вылетели в Теруэль на северо-востоке Испании. Там, в аэропорту, они будут запаркованы", - сказано в сообщении компании.

Авиакомпания располагает 17 самолетами этого типа, все они в ближайшие 2-3 месяца будут направлены в Теруэль, где размещена стоянка для больших самолетов.

"Эксплуатация таких самолетов на регулярной основе не планируется минимум на ближайший год-полтора", - указывают в компании.

Как сообщает Lufthansa, из-за того, что в Теруэле в среднем 240 дня в году солнечные и очень мало осадков, регион особенно хорошо подходит для долгосрочной парковки самолетов.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: ГЕРМАНИЯ, LUFTHANSA, САМОЛЕТЫ, ПАРКОВКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]