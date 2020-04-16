США обвиняют РФ в невыполнении обязательств по тактическому ядерному оружию

Россия не в полной мере выполняет взятые на себя обязательства в рамках российско-американских договоренностей по сокращению и частичному уничтожению тактического ядерного оружия, говорится в опубликованном госдепартаментом США ежегодном докладе о соблюдении странами договоренностей в сфере контроля над вооружениями, нераспространения и разоружения.
"Хотя Россия сосредоточила нестратегические ядерные вооружения в меньшем количестве хранилищ, российские усилия по сохранению для сухопутных сил нестратегических систем двойного назначения (доставка обычного или ядерного боеприпаса - ИФ) несовместимы с обещаниями РФ в рамках Президентских ядерных инициатив (ПЯИ) уничтожить ядерные боеголовки для таких систем", - подчеркивается в докладе.
США пришли к выводу, что "Россия более не считает себя связанной данными в рамках ПЯИ обещаниями уничтожить все ядерные боеголовки для сухопутных сил", - отмечается в докладе.
"США пришли к заключению, что Россия не в полной мере привержена взятым в рамках инициатив обязательствам", - говорится в документе.
В 1991 и 1992 гг. президенты США и СССР, а затем России выдвинули односторонние параллельные инициативы по выводу из боевого состава значительной части тактического ядерного оружия обеих стран и их частичной ликвидации. Эти предложения получили название Президентские ядерные инициативы. Они носили добровольный, юридически не обязывающий характер.
Первым ПЯИ в сентябре 1991 год выдвинул президент США Джордж Буш. Об ответных шагах и встречных предложениях в октябре того же года объявил президент СССР Михаил Горбачев. Его инициативы получили дальнейшее развитие в предложениях президента России Ельцина в 1992 году.
Додон обсудил с послом Азербайджана в Молдове меры по противодействию COVID-19
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из снайперских винтовок - Минобороны
Exxon увеличит выпуск сырья для производства средств индивидуальной защиты
Азербайджан в январе-марте экспортировал в Грузию свыше 400 млн кВт/ч электроэнергии
Brent перешла к снижению после публикации отчета ОПЕК, WTI остается в плюсе
Активы Госнефтефонда Азербайджана за I квартал снизились почти на 5%, до $41 млрд 349,5 млн
В Италии за сутки зафиксировали 525 смертей пациентов с коронавирусом
ЕС намерен дополнительно профинансировать ВОЗ
Чемпионат мира по фигурному катанию в этом году не состоится
Президент Алиев распорядился выделить около 1,2 млн манатов на бурение субартезианских скважин в Гахском районе
Президент Алиев распорядился выделить 0,7 млн манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения Масаллинского района
Президент Алиев распорядился выделить около 0,7 млн манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения Огузского района
Интервью с председателем Наблюдательного Совета "Банка Республика" Шакиром Рагимовым
Глава Банка Республика: «Мы сейчас намного лучше готовы к низким ценам на нефть, чем в 2015 году»
Руководитель департамента розничного банкинга AccessBank: «За 2019 год наш депозитный портфель вырос порядка на 160 млн манатов»
Азербайджан утвердил межгосударственное соглашение о проложении фибер-оптической кабельной линии по дну Каспийского моря между Азербайджаном и Туркменистаном
Азербайджанские волонтеры стали Послами Победы
В Баку пройдет международный форум по франчайзингу
Президент Киргизии вылетел в Москву с рабочим визитом
Неделя кибербезопасности пройдет в Баку в первой декаде марта
Русская община Азербайджана просит Генпрокурора России проверить статью на сайте телеканала Царьград на предмет провоцирования межэтнического конфликта
Пашинян, как оказалось, всегда и всем цитирует не текст документов СБ ООН, а их интерпретацию Казимировым из Википедии - политолог