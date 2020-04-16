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Дальнее зарубежье 16.04.2020 19:50

США обвиняют РФ в невыполнении обязательств по тактическому ядерному оружию

Россия не в полной мере выполняет взятые на себя обязательства в рамках российско-американских договоренностей по сокращению и частичному уничтожению тактического ядерного оружия, говорится в опубликованном госдепартаментом США ежегодном докладе о соблюдении странами договоренностей в сфере контроля над вооружениями, нераспространения и разоружения.

"Хотя Россия сосредоточила нестратегические ядерные вооружения в меньшем количестве хранилищ, российские усилия по сохранению для сухопутных сил нестратегических систем двойного назначения (доставка обычного или ядерного боеприпаса - ИФ) несовместимы с обещаниями РФ в рамках Президентских ядерных инициатив (ПЯИ) уничтожить ядерные боеголовки для таких систем", - подчеркивается в докладе.

США пришли к выводу, что "Россия более не считает себя связанной данными в рамках ПЯИ обещаниями уничтожить все ядерные боеголовки для сухопутных сил", - отмечается в докладе.

"США пришли к заключению, что Россия не в полной мере привержена взятым в рамках инициатив обязательствам", - говорится в документе.

В 1991 и 1992 гг. президенты США и СССР, а затем России выдвинули односторонние параллельные инициативы по выводу из боевого состава значительной части тактического ядерного оружия обеих стран и их частичной ликвидации. Эти предложения получили название Президентские ядерные инициативы. Они носили добровольный, юридически не обязывающий характер.

Первым ПЯИ в сентябре 1991 год выдвинул президент США Джордж Буш. Об ответных шагах и встречных предложениях в октябре того же года объявил президент СССР Михаил Горбачев. Его инициативы получили дальнейшее развитие в предложениях президента России Ельцина в 1992 году.

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Тэги: США, РОССИЯ, РАЗОРУЖЕНИЕ, ОБВИНЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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