США обвиняют РФ в невыполнении обязательств по тактическому ядерному оружию

Россия не в полной мере выполняет взятые на себя обязательства в рамках российско-американских договоренностей по сокращению и частичному уничтожению тактического ядерного оружия, говорится в опубликованном госдепартаментом США ежегодном докладе о соблюдении странами договоренностей в сфере контроля над вооружениями, нераспространения и разоружения.

"Хотя Россия сосредоточила нестратегические ядерные вооружения в меньшем количестве хранилищ, российские усилия по сохранению для сухопутных сил нестратегических систем двойного назначения (доставка обычного или ядерного боеприпаса - ИФ) несовместимы с обещаниями РФ в рамках Президентских ядерных инициатив (ПЯИ) уничтожить ядерные боеголовки для таких систем", - подчеркивается в докладе.

США пришли к выводу, что "Россия более не считает себя связанной данными в рамках ПЯИ обещаниями уничтожить все ядерные боеголовки для сухопутных сил", - отмечается в докладе.

"США пришли к заключению, что Россия не в полной мере привержена взятым в рамках инициатив обязательствам", - говорится в документе.

В 1991 и 1992 гг. президенты США и СССР, а затем России выдвинули односторонние параллельные инициативы по выводу из боевого состава значительной части тактического ядерного оружия обеих стран и их частичной ликвидации. Эти предложения получили название Президентские ядерные инициативы. Они носили добровольный, юридически не обязывающий характер.

Первым ПЯИ в сентябре 1991 год выдвинул президент США Джордж Буш. Об ответных шагах и встречных предложениях в октябре того же года объявил президент СССР Михаил Горбачев. Его инициативы получили дальнейшее развитие в предложениях президента России Ельцина в 1992 году.