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ТЭК 16.04.2020 16:57

ConocoPhillips добровольно сокращает добычу нефти на 225 тыс. б/с, снижает капзатраты еще на $1,6 млрд

Американская ConocoPhillipsв рамках дальнейших действий по реагированию на спад нефтяного рынка решила сократить добычу на 225 тыс. баррелей в сутки.

Согласно сообщению компании, в частности, на 100 тыс. б/с планируется сократить добычу в Канаде.

Кроме того, Conoco дополнительно сокращает капитальные затраты еще на $1,6 млрд, что в совокупности с ранее объявленными сокращениями на $0,7 млрд составит $2,3 млрд, или на 35% меньше по сравнению с первоначальным планом. В итоге в целом программа составит $4,3 млрд.

Также планируется сокращение эксплуатационных расходов примерно на $0,6 млрд, что составляет примерно 10% от первоначальных ориентиров на 2020 год.

Помимо этого, компания приостанавливает программу обратного выкупа акций.

По словам главного исполнительного директора Райана Ланса, которые приводятся в пресс-релизе, эти решения приняты в связи с тем, что краткосрочные цены на нефть будут оставаться невысокими в основном из-за снижения спроса в связи с воздействием COVID-19 и наблюдающегося избытка нефти. "Мы обладаем гибкими возможностями для принятия мер, которые, по нашему мнению, сохраняют наши относительные конкурентные преимущества", - отметил он.

В 2019 году производство компании без учета Ливии в среднем составило 1,305 млн б н.э./с.

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Тэги: США, CONOCO, ДОБЫЧА, СОКРАЩЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]