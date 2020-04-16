ConocoPhillips добровольно сокращает добычу нефти на 225 тыс. б/с, снижает капзатраты еще на $1,6 млрд

Американская ConocoPhillipsв рамках дальнейших действий по реагированию на спад нефтяного рынка решила сократить добычу на 225 тыс. баррелей в сутки.
Согласно сообщению компании, в частности, на 100 тыс. б/с планируется сократить добычу в Канаде.
Кроме того, Conoco дополнительно сокращает капитальные затраты еще на $1,6 млрд, что в совокупности с ранее объявленными сокращениями на $0,7 млрд составит $2,3 млрд, или на 35% меньше по сравнению с первоначальным планом. В итоге в целом программа составит $4,3 млрд.
Также планируется сокращение эксплуатационных расходов примерно на $0,6 млрд, что составляет примерно 10% от первоначальных ориентиров на 2020 год.
Помимо этого, компания приостанавливает программу обратного выкупа акций.
По словам главного исполнительного директора Райана Ланса, которые приводятся в пресс-релизе, эти решения приняты в связи с тем, что краткосрочные цены на нефть будут оставаться невысокими в основном из-за снижения спроса в связи с воздействием COVID-19 и наблюдающегося избытка нефти. "Мы обладаем гибкими возможностями для принятия мер, которые, по нашему мнению, сохраняют наши относительные конкурентные преимущества", - отметил он.
В 2019 году производство компании без учета Ливии в среднем составило 1,305 млн б н.э./с.
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