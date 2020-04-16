Поставки нефти стран не-ОПЕК в 2020г упадут на 1,5 млн б/с - до 63,5 млн б/с, считает ОПЕК

Поставки нефти из стран, не входящих в ОПЕК, в 2020 году составят 63,47 млн б/с по сравнению с 64, 97 млн б/с в 2019 году, говорится в ежемесячном отчете ОПЕК.

При этом, наибольшее падение придется на Россию, которая снизит поставки на 1,3 млн б/с - до 10,14 млн б/с (с учетом конденсата).

США снизят свою добычу на 150 тыс. б/с - до 18,25 млн б/с (с учетом конденсата).

Также в 2020 году ожидается падение добычи в Норвегии, Бразилии, Гайане и Австралии.

По оценке ОПЕК, добыча исключительно нефти в США в 2020 году снизится на 190 тыс. б/с - до 12,03 млн б/с.

В 2020 году добыча жидких углеводородов в Канаде снизится лишь на 90 тыс. б/с - до 5,32 млн б/с. Поставки жидких углеводородов Норвегией, как ожидается, вырастут на 310 тыс. б/с - до 2,05 млн б/с, а добыча нефти в Великобритании, несмотря на ожидаемый рост от новых проектов, как прогнозируется, сильно упадет в апреле-сентябре из-за планируемых ремонтов. Поэтому, в 2020 году Великобритания нарастит добычу лишь на 20 тыс. б/с - до 1,17 млн б/с.

Бразилия в ситуации низких цен на нефть сталкивается с высокими операционными затратами, в некоторых регионах приближающихся к $30 за баррель. Как отмечает ОПЕК, для Petrobras будет большим вызовом увеличить добычу из пред-солевых пород, если только компания не решит объединить несколько скважин. В ближайшие месяцы, если ремонты на оффшорных месторождениях продлятся, и Petrobras решит закрыть часть дорогостоящего производства на 100 тыс. б/с, то прогноз будет понижен. Пока ОПЕК прогнозирует рост производства жидких углеводородов в Бразилии в этом году на 280 тыс. б/с - до 3,82 млн б/с.

ОПЕК отмечает, что предварительные данные по России показывают, что в марте производство жидких углеводородов не изменилось по сравнению с февралем и составило 11,5 млн б/с. Добыча только нефти в феврале составила 10,58 млн б/с, в марте также не изменилась.

Добыча нефти в России была на самом высоком уровне в августе 2019 года - 10,77 млн б/с, а впервые перевалила за уровень в 10 млн б/с в сентябре 2012 года, указывает ОПЕК. В 2019 году производство нефти в РФ составило 10,63 млн б/с, а жидких углеводородов - 11,44 млн б/с. В нынешнем году производство жидких углеводородов снизится на 1,3 млн б/с - до 10,14 млн б/с, пишет ОПЕК, отмечая, что Россия несет крупнейшую долю снижения из стран не-ОПЕК, в новой сделке по снижению добычи ОПЕК+.

Поставки нефти из стран, не входящих в ОПЕК, в 2020 году составят 63,47 млн б/с по сравнению с 64, 97 млн б/с в 2019 году, говорится в ежемесячном отчете ОПЕК.

При этом, наибольшее падение придется на Россию, которая снизит поставки на 1,3 млн б/с - до 10,14 млн б/с (с учетом конденсата).

США снизят свою добычу на 150 тыс. б/с - до 18,25 млн б/с (с учетом конденсата).

Также в 2020 году ожидается падение добычи в Норвегии, Бразилии, Гайане и Австралии.