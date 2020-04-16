Спрос на нефть в 2020г снизится на 6,8 млн б/с - до 92,8 млн б/с, считает ОПЕК

Спрос на нефть в 2020 году снизится на 6,8 млн баррелей в сутки и составит 92,82 млн б/с, считают аналитики ОПЕК.

Наибольшее падение из-за пандемии COVID-19 ожидается во втором квартале. Так, во втором квартале, говорится в отчете ОПЕК, спрос составит 86,7 млн б/с, в третьем квартале величина спроса оценивается в 94,28 млн б/с, в четвертом - 97,3 млн б/с.