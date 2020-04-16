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ТЭК 16.04.2020 17:04

Спрос на нефть в 2020г снизится на 6,8 млн б/с - до 92,8 млн б/с, считает ОПЕК

Спрос на нефть в 2020 году снизится на 6,8 млн баррелей в сутки и составит 92,82 млн б/с, считают аналитики ОПЕК.

Наибольшее падение из-за пандемии COVID-19 ожидается во втором квартале. Так, во втором квартале, говорится в отчете ОПЕК, спрос составит 86,7 млн б/с, в третьем квартале величина спроса оценивается в 94,28 млн б/с, в четвертом - 97,3 млн б/с.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: МИР, НЕФТЬ, СПРОС, ОЦЕНКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]