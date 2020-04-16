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Социум 16.04.2020 17:03

Число инфицированных COVID-19 в Азербайджане достигло 1283, погибших - 15

В Азербайджане коронавирус COVID-19 выявлен еще у 30 человек, сообщил помощник президента - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Азербайджана Хикмет Гаджиев.

«В тоже время выздоровело 56 человека, два человека - скончались", сказал Гаджиев на брифинге в четверг.

Таким образом, общее число зараженных достигло 1283, общее число умерших - 15, число вылечившихся - 460.

В настоящее время на лечении в специальных медицинских учреждениях находятся 808 человек.

«Из них 28 находятся в тяжелом состоянии, 33 – средней тяжести, остальные – стабильном», - отмечается в сообщении.

А.Азизов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: КОРОНАВИРУС, ЗАРАЖЕННЫЕ, ДАННЫЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]