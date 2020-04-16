Число инфицированных COVID-19 в Азербайджане достигло 1283, погибших - 15

В Азербайджане коронавирус COVID-19 выявлен еще у 30 человек, сообщил помощник президента - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Азербайджана Хикмет Гаджиев.

«В тоже время выздоровело 56 человека, два человека - скончались", сказал Гаджиев на брифинге в четверг.

Таким образом, общее число зараженных достигло 1283, общее число умерших - 15, число вылечившихся - 460.

В настоящее время на лечении в специальных медицинских учреждениях находятся 808 человек.

«Из них 28 находятся в тяжелом состоянии, 33 – средней тяжести, остальные – стабильном», - отмечается в сообщении.

А.Азизов