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Дальнее зарубежье 16.04.2020 22:09

Число новых заявок на пособие по безработице в США превысило 5 млн третью неделю подряд

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе сократилось до 5,245 млн, говорится в отчете министерства труда США.

Однако показатель превысил 5 млн третью недели подряд.

Согласно пересмотренным данным, неделей ранее число обращений составляло 6,615 млн. Ранее было объявлено о том, что показатель составлял 6,606 млн.

Эксперты ожидали меньшего падения числа заявок: респонденты Bloomberg предполагали в среднем их сокращение до 5,5 млн, Trading Economics - до 5,25 млн.

Число продолжающих получать пособие по безработице американцев за неделю, завершившуюся 4 апреля, подскочило на 4,53 млн - до 11,976 млн. Аналитики, опрошенные Bloomberg, ожидали роста показателя на 5,805 млн с ранее объявленных 7,445 млн.

После введения ограничительных мер в связи с коронавирусом число обратившихся за пособием по безработице в США превысило 21 млн человек, пишет MarketWatch. До этого пособия по безработице получали 1,7 млн американцев.

Как отмечает The New York Times, за месяц экономика США потеряла примерно столько же рабочих мест, сколько было создано за последнее десятилетие. С июля 2009 по февраль 2020 года количество рабочих мест в стране выросло примерно на 22 млн.

Экономисты считают, что уровень безработицы в США может достигнуть 15% - максимума со времен Великой депрессии.

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Тэги: США, БЕЗРАБОТИЦА, ЗАЯВКИ, НЕДЕЛЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]