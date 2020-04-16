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Нетаньяху пригласил Ганца на встречу вокруг формирования правительства Израиля

Израильский премьер Биньямин Нетаньяху позвонил в четверг спикеру Кнессета, лидеру оппозиции Бени Ганцу и пригласил его обсудить вопрос формирования правительства, сообщает Times of Israel.

Ожидается, что встреча пройдет в четверг вечером. Они также договорились, что их представители встретятся заранее и обсудят всевозможные вопросы.

В четверг утром президент Израиля Реувен Ривлин официально уведомил Ганца, что его мандат на формирование правительства истек, и теперь это право переходит к Кнессету.

Осведомленные источники сообщили Channel 12 news в среду вечером, что они опасаются, что Нетаньяху не заинтересован в заключении сделки. Недавний опрос показал, что "Ликуд" может получить явное большинство голосов, если страна сейчас пойдет на четвертые выборы.

У Кнессета будет 21 день для выдвижения кандидата на пост премьер-министра. Это дает Нетаньяху и Ганцу еще три недели, чтобы заключить сделку.

Если никто из кандидатов не получит поддержки 61 из 120 членов кнессета, то страну ждут четвертые выборы за последние 16 месяцев.

В Израиле уже год длится политический кризис. В стране в течение года трижды проходили выборы, и всегда и правые, и левые партии получали в Кнессете примерно одинаковое количество мест. По итогам выборов в апреле и сентябре 2019 года ни Ганцу, ни Нетаньяху не удалось сформировать правительство, договорившись между собой.

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Тэги: ИЗРАИЛЬ, ПРАВИТЕЛЬСТВО, ПЕРЕГОВОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]