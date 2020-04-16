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ТЭК 16.04.2020 17:13

Страны ОПЕК в марте увеличили добычу до 28,6 млн б/с за счет СаудАравии, ОАЭ и Кувейта, сделка ОПЕК+ исполнялась на 77%

Страны ОПЕК в марте - месяце, который ознаменовался разрывом сделки ОПЕК+ - хотя сделка распадалась только с апреля, уже резко увеличили добычу, следует из отчета ОПЕК.

Так, в целом в марте страны ОПЕК увеличили нефтедобычу на 821 тыс. б/с - до 28,6 млн б/с.

При этом некоторые страны, участвующие в сделке ОПЕК+, перестали исполнять свои договоренности.

Так, Саудовская Аравия, которая должна была добывать 9,77 млн б/с с учетом добровольных сокращений в 400 тыс. б/с, в марте добывала 10,1 млн б/с, оставаясь, впрочем, в рамках официальной квоты.

ОАЭ в марте увеличили добычу д 3,5 млн б/с, превысив необходимый уровень добычи на 0,5 млн б/с. Кувейт превысил свои обязательства на 170 тыс. б/с, а Нигерия - на 190 тыс. б/с.

Без учета добровольного вклада Саудовской Аравии сделка исполнялась странами ОПЕК+ на 77%.

Если учесть добровольный вклад Саудовской Аравии, сделка исполнялась на 57%.

Согласно отчету, не участвующие в сделке Иран, Венесуэла и Ливия продолжили снижать добычу: на 52 тыс. б/с, на 100 тыс. б/с и 54 тыс. б/с соответственно.

Ниже представлена таблица, в тыс. б/с

База снижения

Новая квота

Необходи

мый

уровень

добычи с

2020 говая

добыча

добыча

в марте

2020г

Фактическое

снижение

по срав

нению

с окт 2018

% испол

нения

Алжир

1057

-44

1013

1027

-30

68%

Ангола

1528

-47

1481

1402

-126

268%

Конго

325

-14

311

301

-24

171%

Экватори

альная Гвинея

127

-5

122

121

-6

120%

Габон

187

-8

179

203

16

-200%

Ирак

4653

-191

4462

4585

-68

36%

Кувейт

2809

-140

2669

2840

31

-22%

Нигерия

1738

-74

1664

1853

115

-155%

Саудовская

Аравия

10633

-489

10144

10058

-575

118%

ОАЭ

3168

-156

3012

3451

283

-181%

ОПЕК

26749

-1584

25165

25841

-908

57%

Иран

2018

Венесуэла

660

Ливия

93

Всего ОПЕК

28612
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Тэги: МИР, ОПЕК, НЕФТЕДОБЫЧА, МАРТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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