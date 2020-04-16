Страны ОПЕК в марте увеличили добычу до 28,6 млн б/с за счет СаудАравии, ОАЭ и Кувейта, сделка ОПЕК+ исполнялась на 77%

Страны ОПЕК в марте - месяце, который ознаменовался разрывом сделки ОПЕК+ - хотя сделка распадалась только с апреля, уже резко увеличили добычу, следует из отчета ОПЕК.

Так, в целом в марте страны ОПЕК увеличили нефтедобычу на 821 тыс. б/с - до 28,6 млн б/с.

При этом некоторые страны, участвующие в сделке ОПЕК+, перестали исполнять свои договоренности.

Так, Саудовская Аравия, которая должна была добывать 9,77 млн б/с с учетом добровольных сокращений в 400 тыс. б/с, в марте добывала 10,1 млн б/с, оставаясь, впрочем, в рамках официальной квоты.

ОАЭ в марте увеличили добычу д 3,5 млн б/с, превысив необходимый уровень добычи на 0,5 млн б/с. Кувейт превысил свои обязательства на 170 тыс. б/с, а Нигерия - на 190 тыс. б/с.

Без учета добровольного вклада Саудовской Аравии сделка исполнялась странами ОПЕК+ на 77%.

Если учесть добровольный вклад Саудовской Аравии, сделка исполнялась на 57%.

Согласно отчету, не участвующие в сделке Иран, Венесуэла и Ливия продолжили снижать добычу: на 52 тыс. б/с, на 100 тыс. б/с и 54 тыс. б/с соответственно.

Ниже представлена таблица, в тыс. б/с