Страны ОПЕК в марте увеличили добычу до 28,6 млн б/с за счет СаудАравии, ОАЭ и Кувейта, сделка ОПЕК+ исполнялась на 77%

Страны ОПЕК в марте - месяце, который ознаменовался разрывом сделки ОПЕК+ - хотя сделка распадалась только с апреля, уже резко увеличили добычу, следует из отчета ОПЕК.
Так, в целом в марте страны ОПЕК увеличили нефтедобычу на 821 тыс. б/с - до 28,6 млн б/с.
При этом некоторые страны, участвующие в сделке ОПЕК+, перестали исполнять свои договоренности.
Так, Саудовская Аравия, которая должна была добывать 9,77 млн б/с с учетом добровольных сокращений в 400 тыс. б/с, в марте добывала 10,1 млн б/с, оставаясь, впрочем, в рамках официальной квоты.
ОАЭ в марте увеличили добычу д 3,5 млн б/с, превысив необходимый уровень добычи на 0,5 млн б/с. Кувейт превысил свои обязательства на 170 тыс. б/с, а Нигерия - на 190 тыс. б/с.
Без учета добровольного вклада Саудовской Аравии сделка исполнялась странами ОПЕК+ на 77%.
Если учесть добровольный вклад Саудовской Аравии, сделка исполнялась на 57%.
Согласно отчету, не участвующие в сделке Иран, Венесуэла и Ливия продолжили снижать добычу: на 52 тыс. б/с, на 100 тыс. б/с и 54 тыс. б/с соответственно.
Ниже представлена таблица, в тыс. б/с
|
База снижения
|
Новая квота
|
Необходи
мый
уровень
добычи с
2020 говая
добыча
|
добыча
в марте
2020г
|
Фактическое
снижение
по срав
нению
с окт 2018
|
% испол
нения
|
Алжир
|
1057
|
-44
|
1013
|
1027
|
-30
|
68%
|
Ангола
|
1528
|
-47
|
1481
|
1402
|
-126
|
268%
|
Конго
|
325
|
-14
|
311
|
301
|
-24
|
171%
|
Экватори
альная Гвинея
|
127
|
-5
|
122
|
121
|
-6
|
120%
|
Габон
|
187
|
-8
|
179
|
203
|
16
|
-200%
|
Ирак
|
4653
|
-191
|
4462
|
4585
|
-68
|
36%
|
Кувейт
|
2809
|
-140
|
2669
|
2840
|
31
|
-22%
|
Нигерия
|
1738
|
-74
|
1664
|
1853
|
115
|
-155%
|
Саудовская
Аравия
|
10633
|
-489
|
10144
|
10058
|
-575
|
118%
|
ОАЭ
|
3168
|
-156
|
3012
|
3451
|
283
|
-181%
|
ОПЕК
|
26749
|
-1584
|
25165
|
25841
|
-908
|
57%
|
Иран
|
2018
|
Венесуэла
|
660
|
Ливия
|
93
|
Всего ОПЕК
|
28612
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