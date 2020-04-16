Около 550 граждан Азербайджана подали заявки на возвращение на родину из РФ – помощник президента Азербайджана

Около 550 граждан Азербайджана зарегистрировались для возвращения из РФ, заявил помощник президента - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Азербайджана Хикмет Гаджиев.

"Азербайджан продолжит возвращать своих граждан из других стран. Этот процесс будет осуществляться поэтапно, партиями 200-400 человек. В настоящее время только из РФ хотят вернуться около 550 наших граждан. Они будут возвращены в Азербайджан специальными чартерами в первую очередь", - сказал Гаджиев.

По его словам, согласно последним данным, 20% лиц, у которых был за последнее время выявлен коронавирус, являются гражданами Азербайджана, вернувшимися из РФ.

Гаджиев добавил, что в течение мая Азербайджан не планирует возобновлять международные пассажироперевозки с другими странами, только чартерные.

Помощник президента отметил, что азербайджанская сторона в течение 5 дней будет регистрировать граждан страны, которые находятся в настоящее время в РФ и хотят вернуться в Азербайджан. "Этот процесс будет осуществляться через специальный портал. Мы будем возвращать наших граждан из РФ не только чартерами, но и через сухопутную границу. Их возвращение будет осуществляться по графику. По возвращению они будут помещены на карантин", - отметил он.

А.Азизов