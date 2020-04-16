Число новостроек в США в марте рухнуло на 22,3%, до минимума с июля 2019 года

Число домов, строительство которых было начато в США в марте, упало на 22,3% относительно предыдущего месяца и составило 1,216 млн в пересчете на годовые темпы, сообщило министерство торговли страны.

Показатель упал до минимума с июля 2019 года.

При этом темпы падения стали максимальными с 1984 года. Это свидетельствует о том, что пандемия коронавируса начала оказывать более существенное давление на рынок недвижимости и экономику в целом.

Согласно пересмотренным данным, в феврале количество новостроек снизилось на 3,4% - до 1,564 млн. Ранее сообщалось об уменьшении показателя на 1,5% - до 1,599 млн домов.

Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем прогнозировали падение в прошлом месяце на 18,7% с объявленного ранее февральского уровня - до 1,3 млн домов.

Тем временем количество разрешений на строительство новых домов, выданных в США в марте, упало на 6,8% относительно предыдущего месяца, составив 1,353 млн в пересчете на годовые темпы. Это максимальное падение с июля 2015 года.

Аналитики ожидали сокращения показателя на 10,7%, до 1,296 млн.

В феврале, согласно уточненным данным, число разрешений снизилось на 6,3% (до 1,452 тыс.), а не на 5,5% (до 1,464 тыс.), как было объявлено ранее.

Строительство домов, рассчитанных на одну семью, в прошлом месяце упало на 17,5%, до 856 тыс., минимума с мая 2019 года.

Строительство новых многоквартирных домов (включая апартаменты и кондоминиумы) упало на 32,1%, до 347 тыс., количество разрешений на их строительство снизилось на 12%, до 884 тыс.