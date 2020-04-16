Число новостроек в США в марте рухнуло на 22,3%, до минимума с июля 2019 года

Число домов, строительство которых было начато в США в марте, упало на 22,3% относительно предыдущего месяца и составило 1,216 млн в пересчете на годовые темпы, сообщило министерство торговли страны.
Показатель упал до минимума с июля 2019 года.
При этом темпы падения стали максимальными с 1984 года. Это свидетельствует о том, что пандемия коронавируса начала оказывать более существенное давление на рынок недвижимости и экономику в целом.
Согласно пересмотренным данным, в феврале количество новостроек снизилось на 3,4% - до 1,564 млн. Ранее сообщалось об уменьшении показателя на 1,5% - до 1,599 млн домов.
Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем прогнозировали падение в прошлом месяце на 18,7% с объявленного ранее февральского уровня - до 1,3 млн домов.
Тем временем количество разрешений на строительство новых домов, выданных в США в марте, упало на 6,8% относительно предыдущего месяца, составив 1,353 млн в пересчете на годовые темпы. Это максимальное падение с июля 2015 года.
Аналитики ожидали сокращения показателя на 10,7%, до 1,296 млн.
В феврале, согласно уточненным данным, число разрешений снизилось на 6,3% (до 1,452 тыс.), а не на 5,5% (до 1,464 тыс.), как было объявлено ранее.
Строительство домов, рассчитанных на одну семью, в прошлом месяце упало на 17,5%, до 856 тыс., минимума с мая 2019 года.
Строительство новых многоквартирных домов (включая апартаменты и кондоминиумы) упало на 32,1%, до 347 тыс., количество разрешений на их строительство снизилось на 12%, до 884 тыс.
Додон обсудил с послом Азербайджана в Молдове меры по противодействию COVID-19
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из снайперских винтовок - Минобороны
Exxon увеличит выпуск сырья для производства средств индивидуальной защиты
Литовский энергохолдинг Ignitis привлек кредит Swedbank на 100 млн евро
РФ и Саудовская Аравия подтвердили готовность принять допмеры для нефтяного рынка с другими странами
Цена золота может подняться до $2000 за унцию благодаря глобальным стимулам - глава Newmont
Европа по-прежнему остается в эпицентре эпидемии коронавируса, полагают в ВОЗ
Амстердам не откажется от запрета на новые магазины для туристов, несмотря на кризис
Число смертей среди зараженных COVID-19 достигло во Франции почти 18 тыс.
Президент Алиев распорядился выделить около 1,2 млн манатов на бурение субартезианских скважин в Гахском районе
Президент Алиев распорядился выделить 0,7 млн манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения Масаллинского района
Президент Алиев распорядился выделить около 0,7 млн манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения Огузского района
Интервью с председателем Наблюдательного Совета "Банка Республика" Шакиром Рагимовым
Глава Банка Республика: «Мы сейчас намного лучше готовы к низким ценам на нефть, чем в 2015 году»
Руководитель департамента розничного банкинга AccessBank: «За 2019 год наш депозитный портфель вырос порядка на 160 млн манатов»
Азербайджан утвердил межгосударственное соглашение о проложении фибер-оптической кабельной линии по дну Каспийского моря между Азербайджаном и Туркменистаном
Азербайджанские волонтеры стали Послами Победы
В Баку пройдет международный форум по франчайзингу
Президент Киргизии вылетел в Москву с рабочим визитом
Неделя кибербезопасности пройдет в Баку в первой декаде марта
Русская община Азербайджана просит Генпрокурора России проверить статью на сайте телеканала Царьград на предмет провоцирования межэтнического конфликта
Пашинян, как оказалось, всегда и всем цитирует не текст документов СБ ООН, а их интерпретацию Казимировым из Википедии - политолог