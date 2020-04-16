Суперкомпьютер BP поможет глобальным исследованиям в области COVID-19

BP присоединяется к консорциуму под руководством Белого дома, предоставляя доступ к своему суперкомпьютеру и научный опыт для ускорения исследований по глобальной пандемии.
Согласно сообщению компании, ВP предоставит свои высокопроизводительные вычислительные мощности государственно-частному консорциуму, образованному в марте 2020 года управлением научно-технической политики Белого дома, Департаментом энергетики США и International Business Machines (IBM).
Группа, известная как the COVID-19 High Performance Computing Consortium, объединит ресурсы и опыт Amazon Web Services, Google Cloud, Microsoft Corp. , Hewlett Packard Enterprise , ВР и других компаний. Целью является предоставление исследователям COVID-19 по всему миру доступ к самым мощным высокопроизводительным вычислительным ресурсам, способным значительно продвинуть темп научных открытий в борьбе против вируса.
BP предоставит доступ к своему центру высокоточных вычислений (CHPC) в Хьюстоне, где находится один из крупнейших в мире суперкомпьютеров для коммерческих исследований и процессов, обработки геофизических данных по портфелю компании. Его вычислительная мощность составляет 16,3 петафлопса (петафлопс - 10 в 15-й степени операций с плавающей точкой в секунду), что позволяет ему обрабатывать более 16 миллионов миллиардов вычислений в секунду и завершить задачу за один час, которая займет у ноутбука девять лет, уточняет компания.
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