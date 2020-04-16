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Бизнес и законодательство 16.04.2020 17:48

Пострадавшим от COVID-19 предпринимателям в Азербайджане выплачено около 47 млн манатов - Минфин

Минфин Азербайджана с 9 апреля перечислил на счета предпринимателей, пострадавших от коронавируса COVID-19, средства на общую сумму 46,915 млн манатов.

«На сегодняшний день на счета 11,607 тыс. налогоплательщиков перечислено 28,21 млн манатов для выплаты зарплаты штатным сотрудникам», - сообщает Минфин.

Кроме этого, 18,705 млн манатов перечислено на счета 23,023 тыс. микропредпринимателей.

«Таким образом, пятью траншами 34,63 тыс. предпринимателям суммарно перечислено средств на сумму 46,915 млн манатов», - подчеркивает Минфин.

Как сообщалось ранее, из госбюджета 215 млн манатов будет направлено на выплату зарплат 304 тыс. человек, работающих в компаниях, существенно пострадавших от коронавируса.

Кроме этого, 80 млн манатов будет выплачено около 300 тыс. субъектам микробизнеса. Размер выплат им составит от 250 манатов до 5 тыс. манатов.

А. Мамедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: БИЗНЕС, ПОДДЕРЖКА, СРЕДСТВА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]