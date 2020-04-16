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ТЭК 16.04.2020 18:40

ОПЕК прогнозирует снижение среднесуточной нефтедобычи в Азербайджане в 2020г до 700 тыс. б/с

ОПЕК прогнозирует среднесуточную добычу нефти в Азербайджане в 2020 году на уровне 700 тыс. баррелей, отмечается в апрельском отчете картеля.

«Среднесуточный объем добычи нефти в Азербайджане в 2019 году составил 790 тыс. б/с. В 2020 году в связи с плановым техническим обслуживанием платформы на месторождении Чираг (блок Азери-Чираг-Гюнешли) и платформы на газоконденсатном месторожденим Шах Дениз, а также учитывая согласованную добровольную корректировку (сделка ОПЕК+ -ИФ), прогнозируется, что добыча в Азербайджане снизится на 90 тыс. б/с, и составит в среднем 700 тыс. б /с», - отмечает картель.

В мартовском отчете ОПЕК среднесуточная добыча в Азербайджане в 2020 году прогнозировалась на уровне 770 тыс. б/с.

Как сообщалось, страны ОПЕК и не-ОПЕК 12 апреля 2020 года в ходе видео-конференции утвердили сделку по коллективному снижению суточной нефтедобычи в три этапа с 1 мая 2020 года до апреля 2022 года. При этом на первом этапе (в мае-июне 2020 года) снижение в рамках ОПЕК+ составит 9,7 млн б/с.

В рамках договоренностей Азербайджан обязался снизить добычу нефти без учета конденсата от показателя октября 2018 года, т.е. от отметки 718 тыс. б/с. учетом этого, в мае-июне 2020 года Азербайджан должен снизить добычу нефти на 23% от указанной цифры, т.е. на 164 тыс. б/с, до 554 б/с, в июле-декабре 2020 года - на 18% или на 131 тыс. б/с, до 587 тыс. б/с, в период с января 2021 года до апреля 2022 года - на 14% или на 98 тыс. б/с, до 620 тыс. б/с.

Ранее со ссылкой на вице-президента BP по связям с общественностью, внешним связям и стратегическим вопросам в Азербайджане, Грузии и Турции Бахтияра Асланбейли сообщалось, что BP планирует во второй половине 2020 года остановить на профилактические работы платформу "Чираг" на АЧГ и платформу "Alfa" на месторождении Шах-Дениз.

В настоящее время на блоке АЧГ добыча нефти осуществляется с 6 платформ, на газовом месторождении «Шах-Дениз» - с двух платформ.

Н.Аббасова

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Тэги: НЕФТЕДОБЫЧА, ОПЕК, ПРОГНОЗ


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