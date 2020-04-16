Активы Госнефтефонда Азербайджана за I квартал снизились почти на 5%, до $41 млрд 349,5 млн

Активы Госнефтефонда Азербайджана (ГНФАР) на конец I-го квартала 2020 года составили $41 млрд 349,5 млн, говорится в сообщении пресс-службы ГНФАР.
Как сообщалось, по итогам 2019 года активы ГНФАР составили $43 млрд 323,3 млн. Таким образом, активы фонда за I-ый квартал 2020 года снизились на 4,6%.
В сообщении Госнефтефонда снижение активов объясняется более высоким объемом трансфертов в госбюджет и краткосрочными изменениями, зафиксированными в рыночной стоимости инвестиций ГНФАР.
"Несмотря на резкий спад цен на нефть в январе-марте 2020 года, Госнефтефонд Азербайджана в полном объеме выполнил свои функции по защите макроэкономического и фискального баланса и своевременному выполнению обязательств перед сводным и государственным бюджетом. Для обеспечения растущего спроса на инвалюту на валютном рынке в январе -марте 2020 года ГНФАР продал иностранной валюты в объеме $2 млрд 771,8 млн, выручив за счет этих операций 4 млрд 712,1 млн манатов", -отмечается в информации.
По данным Госнефтефонда, за счет продажи валюты трансферты ГНФАР в госбюджет в I-ом квартале 2020 года составили 4 млрд 613 млн манатов, превысив первоначальный план на 1 млрд 793,5 млн манатов.
В целом расходы фонда в январе-марте 2020 года составили 4 млрд 697,8 млн манатов. В структуре расходов фонда средства на улучшение жилищных условий беженцев составили 60,9 млн манатов, административные расходы по управлению фондом - 5,9 млн манатов.
Внебюджетные расходы, полученные от курсовой разницы, составили 281,1 млн манатов. Отрицательная разница, полученная от переоценки активов ГНФАР в связи с краткосрочными изменениями их рыночной стоимости, составила 2 млрд 148,6 млн манатов.
Доходы ГНФАР в январе-марте 2020 года составили от продажи прибыльной нефти и газа составили 2 млрд 997,9 млн манатов, транзитные доходы - 4,9 млн манатов, бонусные выплаты - 767,8 млн манатов, поакровые выплаты -1,5 млн манатов.. Чистая средняя цена на нефть за этот период составила $59 за баррель.
В Нефтяном фонде Азербайджана аккумулируются доходы от реализации нефтегазовых контрактов, в частности от реализации прибыльной нефти и газа государства, транзитные тарифы за транспортировку нефти и газа по территории страны, от аренды госимущества и т.д.
Н.Аббасова
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