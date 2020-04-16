Путин поручил изменить график и перенести подготовку к Параду Победы

Риски, связанные с пандемией коронавируса, пик которой еще не пройден, не позволяют начать сейчас подготовку к параду 9 мая, поэтому ее нужно перенести, как и другие мероприятия к 75-летию Победы, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Сейчас перед нами непростой, прямо скажем, тяжелый выбор. И дата 9 мая для нас святая, и жизнь каждого человека священна", - сказал он на совещании с постоянными членами Совбеза РФ в четверг.
"Для проведения парада 9 мая его подготовка должна быть начата уже прямо сейчас, но риски, связанные с эпидемией, пик которой не пройден, еще чрезвычайно высоки, и это не дает мне право начинать сейчас подготовку к параду и другим массовым мероприятиям", - продолжил президент.
"Поэтому поручаю министру обороны, руководителям силовых ведомств, органам власти всех уровней изменить график и перенести подготовку к военному параду на Красной площади, к парадам в регионах, отложить все массовые публичные мероприятия, которые должны были запланированы в ознаменование 75-летия великой Победы", - сказал Путин.
Додон обсудил с послом Азербайджана в Молдове меры по противодействию COVID-19
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из снайперских винтовок - Минобороны
Exxon увеличит выпуск сырья для производства средств индивидуальной защиты
Азербайджан в январе-марте экспортировал в Грузию свыше 400 млн кВт/ч электроэнергии
Brent перешла к снижению после публикации отчета ОПЕК, WTI остается в плюсе
Активы Госнефтефонда Азербайджана за I квартал снизились почти на 5%, до $41 млрд 349,5 млн
В Италии за сутки зафиксировали 525 смертей пациентов с коронавирусом
ЕС намерен дополнительно профинансировать ВОЗ
Чемпионат мира по фигурному катанию в этом году не состоится
Президент Алиев распорядился выделить около 1,2 млн манатов на бурение субартезианских скважин в Гахском районе
Президент Алиев распорядился выделить 0,7 млн манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения Масаллинского района
Президент Алиев распорядился выделить около 0,7 млн манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения Огузского района
Интервью с председателем Наблюдательного Совета "Банка Республика" Шакиром Рагимовым
Глава Банка Республика: «Мы сейчас намного лучше готовы к низким ценам на нефть, чем в 2015 году»
Руководитель департамента розничного банкинга AccessBank: «За 2019 год наш депозитный портфель вырос порядка на 160 млн манатов»
Азербайджан утвердил межгосударственное соглашение о проложении фибер-оптической кабельной линии по дну Каспийского моря между Азербайджаном и Туркменистаном
Азербайджанские волонтеры стали Послами Победы
В Баку пройдет международный форум по франчайзингу
Президент Киргизии вылетел в Москву с рабочим визитом
Неделя кибербезопасности пройдет в Баку в первой декаде марта
Русская община Азербайджана просит Генпрокурора России проверить статью на сайте телеканала Царьград на предмет провоцирования межэтнического конфликта
Пашинян, как оказалось, всегда и всем цитирует не текст документов СБ ООН, а их интерпретацию Казимировым из Википедии - политолог