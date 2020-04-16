Brent перешла к снижению после публикации отчета ОПЕК, WTI остается в плюсе

Нефть Brent перешла к снижению на торгах в четверг, WTI остается в плюсе после публикации отчета ОПЕК.
Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:25 в четверг составила $27,44 за баррель, что на $0,25 (0,9%) ниже уровня предыдущей сессии.
Фьючерсы на нефть WTI на май на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) выросли в цене к этому времени на $0,21 (1,06%) - до $20,08 за баррель.
Согласно прогнозу ОПЕК, глобальный спрос на нефть в 2020 году снизится на 6,8 млн баррелей в сутки, до 92,82 млн б/с. Наибольшее падение из-за пандемии COVID-19 ожидается во втором квартале.
Цены на нефть остаются около минимальных уровней за 18 лет, достигнутых в конце марта, несмотря на соглашение о рекордном сокращении добычи, заключенное в минувшее воскресенье государствами ОПЕК+.
По оценкам ОПЕК, меры, принимаемые властями стран по всему миру с целью сдерживания распространения коронавируса, охватывают 40% населения. Ограничения на передвижение людей и минимизация туризма внесут свой вклад в "тяжелую рецессию", отмечают в ОПЕК, прогнозируя снижение мирового ВВП на 1,5% в 2020 году.
Днем ранее Международное энергетическое агентство (МЭА) обнародовало прогноз, согласно которому мировой спрос на нефть сократится на рекордные 9,3 млн б/с в 2020 году. В апреле, по оценкам МЭА, глобальный спрос на нефть будет на 29 млн б/с меньше, чем годом ранее, а во втором квартале - на 23,1 млн б/с ниже год к году.
МЭА также ожидает, что в мае закончатся свободные мощности нефтехранилищ.
Додон обсудил с послом Азербайджана в Молдове меры по противодействию COVID-19
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из снайперских винтовок - Минобороны
Exxon увеличит выпуск сырья для производства средств индивидуальной защиты
В Италии за сутки зафиксировали 525 смертей пациентов с коронавирусом
ЕС намерен дополнительно профинансировать ВОЗ
Чемпионат мира по фигурному катанию в этом году не состоится
Президент Алиев распорядился выделить около 1,2 млн манатов на бурение субартезианских скважин в Гахском районе
Президент Алиев распорядился выделить 0,7 млн манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения Масаллинского района
Президент Алиев распорядился выделить около 0,7 млн манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения Огузского района
Жителям Грузии запретили ездить на легковых автомобилях
В ВМС Франции выясняют обстоятельства заражения коронавирусом на авианосце "Шарль де Голль"
Бюджет РФ в 2020г может недополучить свыше 1 трлн руб. ненефтегазовых доходов - Силуанов
Интервью с председателем Наблюдательного Совета "Банка Республика" Шакиром Рагимовым
Глава Банка Республика: «Мы сейчас намного лучше готовы к низким ценам на нефть, чем в 2015 году»
Руководитель департамента розничного банкинга AccessBank: «За 2019 год наш депозитный портфель вырос порядка на 160 млн манатов»
Азербайджан утвердил межгосударственное соглашение о проложении фибер-оптической кабельной линии по дну Каспийского моря между Азербайджаном и Туркменистаном
Азербайджанские волонтеры стали Послами Победы
В Баку пройдет международный форум по франчайзингу
Президент Киргизии вылетел в Москву с рабочим визитом
Неделя кибербезопасности пройдет в Баку в первой декаде марта
Русская община Азербайджана просит Генпрокурора России проверить статью на сайте телеканала Царьград на предмет провоцирования межэтнического конфликта
Пашинян, как оказалось, всегда и всем цитирует не текст документов СБ ООН, а их интерпретацию Казимировым из Википедии - политолог