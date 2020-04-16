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Здравоохранение 16.04.2020 20:30

ЕС намерен дополнительно профинансировать ВОЗ

Высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель говорил в четверг по телефону с генеральным директором Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедросом Адханом Гебрейесусом о ситуации с коронавирусом, сообщила Европейская внешнеполитическая служба (ЕВС).

"Боррель заявил о решительной поддержке ВОЗ Европейским союзом в этот критический момент и подтвердил необходимость продолжения совместной работы через многостороннюю систему борьбы с пандемией коронавируса", - говорится в документе, распространенном в Брюсселе.

ЕВС отмечает, что глава дипломатии ЕС "выразил обеспокоенность по поводу решения Соединенных Штатов приостановить финансирование ВОЗ и взял на себя обязательство вести работу по мобилизации дополнительных ресурсов" для организации.

В Брюсселе напоминают, что Евросоюз уже объявил о выделении 114 млн евро в ответ на призыв ВОЗ помочь в борьбе с пандемией.

Стороны обсудили текущую ситуацию, работу ВОЗ по противодействию распространению вируса и пришли к согласию о необходимости глобальных коллективных инвестиций в обеспечение мер готовности, чтобы справиться с этой и с будущими пандемиями. По их мнению, существующие слабые места в работе следует тщательно устранять.

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Тэги: ЕС, ВОЗ, ФИНАНСИРОВАНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]