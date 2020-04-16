Чемпионат мира по фигурному катанию в этом году не состоится

Международный союз конькобежцев принял решение не проводить ряд чемпионатов мира, ранее отложенных из-за пандемии короавируса, сообщает пресс-служба ISU.
Союз не будет проводить чемпионат мира по шорт-реку, который планировался с 13 по 15 марта в Сеуле, чемпионат мира по фигурному катанию, который должен был состояться с 16 по 22 марта в Монреале, чемпионат мира по синхронному фигурному катанию, который должен был пройти с 3 по 5 апреля в Лейк-Плэсиде.
"Что касается планирования сезона-2020/21, учитывая неопределенность, вызванную пандемией коронавируса и ее влияние на проведение международных соревнований, то Совет ISU для обсуждения соберется 28 апреля в формате онлайн", - говорится в сообщении.
На совещании планируется обсудить несколько сценариев проведения сезона-2020/21.
Ранее в ISU допускали, что перенесенные соревнования в нынешнем году еще удастся провести. В частности, в мартовском заявлении по переносу ЧМ по фигурному катанию говорилось, что "в течение ближайших недель ISU совместно со всеми заинтересованными сторонами определит, возможно ли проведение чемпионата мира по фигурному катанию 2020 года позднее в этом году, но в любом случае не раньше октября".
Додон обсудил с послом Азербайджана в Молдове меры по противодействию COVID-19
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из снайперских винтовок - Минобороны
Exxon увеличит выпуск сырья для производства средств индивидуальной защиты
Азербайджан в январе-марте экспортировал в Грузию свыше 400 млн кВт/ч электроэнергии
Brent перешла к снижению после публикации отчета ОПЕК, WTI остается в плюсе
Активы Госнефтефонда Азербайджана за I квартал снизились почти на 5%, до $41 млрд 349,5 млн
Президент Алиев распорядился выделить около 1,2 млн манатов на бурение субартезианских скважин в Гахском районе
Президент Алиев распорядился выделить 0,7 млн манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения Масаллинского района
Президент Алиев распорядился выделить около 0,7 млн манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения Огузского района
Жителям Грузии запретили ездить на легковых автомобилях
В ВМС Франции выясняют обстоятельства заражения коронавирусом на авианосце "Шарль де Голль"
Бюджет РФ в 2020г может недополучить свыше 1 трлн руб. ненефтегазовых доходов - Силуанов
Интервью с председателем Наблюдательного Совета "Банка Республика" Шакиром Рагимовым
Глава Банка Республика: «Мы сейчас намного лучше готовы к низким ценам на нефть, чем в 2015 году»
Руководитель департамента розничного банкинга AccessBank: «За 2019 год наш депозитный портфель вырос порядка на 160 млн манатов»
Азербайджан утвердил межгосударственное соглашение о проложении фибер-оптической кабельной линии по дну Каспийского моря между Азербайджаном и Туркменистаном
Азербайджанские волонтеры стали Послами Победы
В Баку пройдет международный форум по франчайзингу
Президент Киргизии вылетел в Москву с рабочим визитом
Неделя кибербезопасности пройдет в Баку в первой декаде марта
Русская община Азербайджана просит Генпрокурора России проверить статью на сайте телеканала Царьград на предмет провоцирования межэтнического конфликта
Пашинян, как оказалось, всегда и всем цитирует не текст документов СБ ООН, а их интерпретацию Казимировым из Википедии - политолог