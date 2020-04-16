США могут не справиться с новой вспышкой COVID-19 - эксперты

Эксперты полагают, что в США недостаточно медицинских работников для подавления вспышки COVID-19, которая может возникнуть после снятия ограничений, сообщило в четверг агентство Associated Press со ссылкой на Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC).
"Все согласны с тем, что при нашем потенциале и на местном, и государственном уровнях мы не готовы справляться с этим в весьма широких масштабах без подкрепления", - заявила главный заместителем директора CDC Энн Шухат.
По данным AP, согласно оценкам экспертов, для такой работы может потребоваться около 300 тыс. работников здравоохранения. На данный момент с учетом сокращения кадров в стране насчитывается менее 280 тыс. медицинских работников.
Отмечается, что необходимо увеличить число работников, которые помогут проводить тестирование, выявлять случаи заражения и отслеживать тех, с кем заразившиеся находились в контакте.
По словам бывшего директора CDC Тома Фридена, необходимо, чтобы такой подход был разработан до того, как правительство ослабит меры в отношении социальной изоляции, вновь откроют школы или снимут ограничение на выход из дома.
"Если при открытии (страны - ИФ) вновь начнется стремительное распространение (вируса - ИФ), нам придется снова закрыться. Это нанесет серьезной ущерб не только с точки зрения экономики, но и с точки зрения здоровья", - подчеркнул Фриден.
Основную проблему составляет отслеживание лиц, контактирующих с заболевшим, так как ежедневно выявляется большое количество заразившихся, отмечает агентство.
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