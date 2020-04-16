Азербайджан в январе-марте экспортировал в Грузию свыше 400 млн кВт/ч электроэнергии

Производство электроэнергии в Грузии в январе-марте 2020 года уменьшилось на 6% по сравнению с показателем аналогичного периода 2019 года - до 2 млрд 748,6 млн кВт.ч, сообщает АО "Коммерческий оператор электроэнергетической системы Грузии" (ESCO).

Выработка электроэнергии на гидроэлектростанциях страны снизилась на 1,9% - до 1 млрд 621,2 млн кВт.ч (59% всего объема собственной генерации), на теплоэлектростанциях - на 11,7%, до 1 млрд 104,1 млн кВт.ч (40,2%).

Единственная в Грузии ветряная электростанция увеличила производство на 9,3% - до 23,4 млн кВт.ч (0,8%).

Импорт электроэнергии в первом квартале составил 744,2 млн кВт.ч (рост за год на 39,6%). В том числе из Азербайджана было поставлено 402,8 млн кВт.ч (снижение на 12,2%), из России - 341,4 млн кВт.ч (рост в 4,6 раза).

Экспорт электроэнергии из Грузии в январе-марте текущего года, как и годом ранее, практически не осуществлялся, составив лишь 0,6 млн кВт.ч, которые были направлены на поддержку межсистемных линий электропередач с соседними странами.

Транзитом через территорию Грузии из Азербайджана в Турцию за три месяца этого года было транспортировано 51,1 млн кВт.ч электроэнергии (рост в 3,5 раза).

По данным ESCO, потребление электроэнергии в стране за отчетный период увеличилось на 1,2% - до 3 млрд 365,7 млн кВт.ч. В частности, на долю дистрибьюторских компаний пришлось 2 млрд 708,7 млн кВт.ч (снижение на 6,4%). прямых потребителей (крупные предприятия и организации, заключающие контракты на электроснабжение непосредственно с ESCO) - 651,7 млн кВт.ч (рост на 52,8%).

Как сообщалось ранее, в 2019 году производство электроэнергии в Грузии снизилось на 2,3% по сравнению с показателем 2018 года - до 11 млрд 864,7 млн кВт.ч. В прошлом году республика импортировала 1 млрд 626,5 млн кВт.ч (рост на 7,8%), экспортировала - 243,4 млн кВт.ч (снижение в 2,4 раза). Потребление электроэнергии выросло на 1,4% - до 12 млрд 774,2 млн кВт.ч.