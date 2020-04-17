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Великобритания продлевает карантин еще на три недели - глава МИД

Власти Великобритании продлевают общенациональный карантин из-за коронавируса COVID-19 еще минимум на три недели, сообщил в четверг глава МИД Великобритании Доминик Рааб.

"Правительство приняло решение, что нынешние меры должны действовать по крайней мере еще следующие три недели", - заявил Рааб на пресс-конференции по COVID-19.

Он подчеркнул, что "ослабление мер" может "свести на нет достигнутый прогресс", а также "нанесет ущерб как здоровью населения, так и экономике".

"Худшее, что мы сейчас можем сделать, - это слишком рано ослабить (меры) и позволить второй вспышке вируса ударить по NHS (Национальная служба здравоохранения - ИФ) и британскому народу", - добавил Рааб.

Он отметил, что условием для постепенного снятия ограничений должно стать ежедневное снижение количества новых случаев заражения COVID-19 и летальных исходов, а также снижение скорости распространения коронавируса до контролируемого уровня.

Ранее на этой неделе глава Рааб заявлял, что эпидемия коронавируса в стране еще не достигла пика.

По состоянию на 16 апреля, в Великобритании с начала эпидемии выявлено более 103 093 случаев заражения, 13 729 человек с коронавирусом скончались.

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, КОРОНАВИРУС, КАРАНТИН, ПРОДЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]