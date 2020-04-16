Страны G7 призывают к реформированию ВОЗ

Лидеры стран "Группы семи" (G7) призвали к пересмотру работы Всемирной организации здравоохранения из-за некомпетентности, проявленной ВОЗ в борьбе с пандемией COVID-19, заявляют в Вашингтоне.
"Большая часть общения (лидеров G7 - ИФ) была посвящена отсутствию прозрачности и хронически некомпетентному управлению ВОЗ в борьбе с пандемией", - говорится в сообщении корреспондентов пула Белого дома.
"Лидеры призвали к тщательному пересмотру и реформированию (работы ВОЗ - ИФ)", - отмечается в сообщении.
Президент США Дональд Трамп в четверг провел видеоконференцию с лидерами стран G7 по вопросам координации усилий по борьбе с коронавирусом COVID-19.
В ходе видеоконференции лидеры обсудили совместную работу по "подготовке экономик стран G7 к безопасному возобновлению работы на основаниях, которые позволят странам G7 восстановить экономический рост с более устойчивой системой здравоохранения и надежными цепочками поставок".
В "Группу семи" входят США, Великобритания, Франция, Италия, Германия, Канада и Япония. Все эти страны значительно пострадали от распространения коронавирусной инфекции.
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