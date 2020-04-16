Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8488 RUR   0.0227 GBR   2.1208 TRY   0.2458

Цена на нефть

15.04   $/bbl WTI 19.87 -0.24 Brent 27.69 -1.91

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 16.04.2020 22:15

Страны G7 призывают к реформированию ВОЗ

Лидеры стран "Группы семи" (G7) призвали к пересмотру работы Всемирной организации здравоохранения из-за некомпетентности, проявленной ВОЗ в борьбе с пандемией COVID-19, заявляют в Вашингтоне.

"Большая часть общения (лидеров G7 - ИФ) была посвящена отсутствию прозрачности и хронически некомпетентному управлению ВОЗ в борьбе с пандемией", - говорится в сообщении корреспондентов пула Белого дома.

"Лидеры призвали к тщательному пересмотру и реформированию (работы ВОЗ - ИФ)", - отмечается в сообщении.

Президент США Дональд Трамп в четверг провел видеоконференцию с лидерами стран G7 по вопросам координации усилий по борьбе с коронавирусом COVID-19.

В ходе видеоконференции лидеры обсудили совместную работу по "подготовке экономик стран G7 к безопасному возобновлению работы на основаниях, которые позволят странам G7 восстановить экономический рост с более устойчивой системой здравоохранения и надежными цепочками поставок".

В "Группу семи" входят США, Великобритания, Франция, Италия, Германия, Канада и Япония. Все эти страны значительно пострадали от распространения коронавирусной инфекции.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, G7, ВОЗ, ПРИЗЫВ


Похожие новости


Саммит G7 в 2020 г. состоится в Кэмп-Дэвиде - Трамп Трамп отказался от идеи провести G7 на своем курорте в Майами в 2020 году Трамп подтвердил, что тема о возвращении РФ в G8 обсуждается Трамп считает возможным приглашение Путина на саммит G7 в США - Bloomberg Трамп прибыл во Францию на саммит G7 Политолог рассказал, как Трамп бросал конфеты в сторону Меркель на саммите G7

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]