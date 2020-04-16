Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8488 RUR   0.0227 GBR   2.1208 TRY   0.2458

Цена на нефть

15.04   $/bbl WTI 19.87 -0.24 Brent 27.69 -1.91

Погода в Баку

  ночь день

Макроэкономика 16.04.2020 22:58

Цена золота может подняться до $2000 за унцию благодаря глобальным стимулам - глава Newmont

Цена золота может подняться до $2000 за унцию и останется высокой в течение следующих пяти лет на фоне мер, принимаемых по всему миру с целью ограничения негативных последствий пандемии коронавируса для мировой экономики, считает глава золотодобывающей компании Newmont Corp. Том Палмер.

"Объемы стимулов, поступающих в экономику, несомненно, будут поддерживать стоимость золота в долгосрочной перспективе, и я не ожидаю, что стимулирование уже закончено, - заявил Палмер в интервью агентству Bloomberg. - Несомненно, мы можем ждать сценария, при котором цена золота поднимется к $2000 за унцию".

Цена золота с поставкой в июне опустилась на $5,5 (0,32%) в ходе торгов - до $1734,7 за унцию. Снижению стоимости золота в четверг способствовало укрепление доллара США вслед за выходом данных о существенном росте числа новых заявок на пособие по безработице в Штатах.

Поддержку ценам на золото, помимо стимулов, осуществляемых мировыми Центробанками, оказывает растущий спрос на драгметалл в Китае и Индии, отметил Палмер.

Золото, вероятно, будет оставаться в диапазоне от $1500 до $1750 за унцию в следующие 2-5 лет, пока "мир будет приспосабливаться к новым стимулам", считает глава Newmont.

Акции Newmont подорожали на 0,9% на торгах в четверг, с начала этого года их стоимость подскочила на 35%.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: МИР, ЗОЛОТО, ЦЕНА, ПРОГНОЗ


Похожие новости


Золото торгуется выше $1700 за унцию - на максимуме почти за 8 лет Мировые центробанки в феврале закупили 36 т золота, лидировала Турция - WGC Золото дорожает после атак на нефтяные объекты в Саудовской Аравии Цена золота превысила $1500 за унцию впервые за шесть лет Цена золота поднялась выше отметки в $1400 впервые с сентября 2013 года Золото подорожало до 5-летнего максимума на сигналах о готовности ФРС к смягчению политики

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]