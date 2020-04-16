Цена золота может подняться до $2000 за унцию благодаря глобальным стимулам - глава Newmont

Цена золота может подняться до $2000 за унцию и останется высокой в течение следующих пяти лет на фоне мер, принимаемых по всему миру с целью ограничения негативных последствий пандемии коронавируса для мировой экономики, считает глава золотодобывающей компании Newmont Corp. Том Палмер.

"Объемы стимулов, поступающих в экономику, несомненно, будут поддерживать стоимость золота в долгосрочной перспективе, и я не ожидаю, что стимулирование уже закончено, - заявил Палмер в интервью агентству Bloomberg. - Несомненно, мы можем ждать сценария, при котором цена золота поднимется к $2000 за унцию".

Цена золота с поставкой в июне опустилась на $5,5 (0,32%) в ходе торгов - до $1734,7 за унцию. Снижению стоимости золота в четверг способствовало укрепление доллара США вслед за выходом данных о существенном росте числа новых заявок на пособие по безработице в Штатах.

Поддержку ценам на золото, помимо стимулов, осуществляемых мировыми Центробанками, оказывает растущий спрос на драгметалл в Китае и Индии, отметил Палмер.

Золото, вероятно, будет оставаться в диапазоне от $1500 до $1750 за унцию в следующие 2-5 лет, пока "мир будет приспосабливаться к новым стимулам", считает глава Newmont.

Акции Newmont подорожали на 0,9% на торгах в четверг, с начала этого года их стоимость подскочила на 35%.