Амстердам не откажется от запрета на новые магазины для туристов, несмотря на кризис

Амстердам не откажется от запрета на открытие новых магазинов для туристов в центре города, несмотря на кризис из-за коронавируса, сообщает портал Dutch News.
"Верховный суд Нидерландов постановил в среду, что Амстердам продолжит запрещать открытие новых магазинов для туристов в центре города. Ранее с просьбой отменить запрет обратились несколько торговых сетей, в том числе Tours & Tickets и Amsterdam Cheese Company", - пишет портал.
Запрет на открытие в центре города новых торговых точек, предназначенных для туристов, вступил в силу еще в 2017 году. Таким образом власти голландской столицы боролись с овертуризмом, из-за которого страдали местные жители. Под запрет попали прокаты велосипедов, палатки с вафлями, сувенирные магазины и другие. Торговые точки, которые открылись до 2017 года, не пострадали.
Как отмечает портал, около 280 магазинов в центре Амстердама ориентированы на туристов. При этом именно кафе с каннабисом в основном привлекают в город молодежь до 35 лет.
В результате пандемии коронавируса турпоток в Амстердам упал до нуля, город несет финансовые потери. Главные достопримечательности Амстердама - Музей Ван Гога, Государственный музей Анны Франк и городской зоопарк закрыты как минимум до 1 июня. Не работают театры, рестораны, бары, бордели и кофейни с каннабисом.
По состоянию на 16 апреля в Нидерландах зафиксировано 28,2 тыс. случаев коронавируса, скончались 3,1 тыс. человек.
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