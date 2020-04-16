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Туризм 16.04.2020 23:15

Амстердам не откажется от запрета на новые магазины для туристов, несмотря на кризис

Амстердам не откажется от запрета на открытие новых магазинов для туристов в центре города, несмотря на кризис из-за коронавируса, сообщает портал Dutch News.

"Верховный суд Нидерландов постановил в среду, что Амстердам продолжит запрещать открытие новых магазинов для туристов в центре города. Ранее с просьбой отменить запрет обратились несколько торговых сетей, в том числе Tours & Tickets и Amsterdam Cheese Company", - пишет портал.

Запрет на открытие в центре города новых торговых точек, предназначенных для туристов, вступил в силу еще в 2017 году. Таким образом власти голландской столицы боролись с овертуризмом, из-за которого страдали местные жители. Под запрет попали прокаты велосипедов, палатки с вафлями, сувенирные магазины и другие. Торговые точки, которые открылись до 2017 года, не пострадали.

Как отмечает портал, около 280 магазинов в центре Амстердама ориентированы на туристов. При этом именно кафе с каннабисом в основном привлекают в город молодежь до 35 лет.

В результате пандемии коронавируса турпоток в Амстердам упал до нуля, город несет финансовые потери. Главные достопримечательности Амстердама - Музей Ван Гога, Государственный музей Анны Франк и городской зоопарк закрыты как минимум до 1 июня. Не работают театры, рестораны, бары, бордели и кофейни с каннабисом.

По состоянию на 16 апреля в Нидерландах зафиксировано 28,2 тыс. случаев коронавируса, скончались 3,1 тыс. человек.

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Тэги: НИДЕРЛАНДЫ, АМСТЕРДАМ, ТУРИЗМ, ЗАПРЕТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]