Европа по-прежнему остается в эпицентре эпидемии коронавируса, полагают в ВОЗ

Пандемия коронавируса все еще бушует в Европе, и расслабляться при таких обстоятельствах не стоит, предупредил в четверг директор Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге.
"Мы остаемся в эпицентре бури", - приводят его слова западные СМИ, сказанные на пресс-конференции, которая прошла в онлайн-формате.
Согласно его оценкам, эпидемиологическая ситуация улучшается в таких странах как Испания, Италия, Германия, Франция и Швейцария, но в то же время рост числа инфицированных отмечается в Великобритании, Турции, Украине и России. Кроме того, остается угроза возникновения второй волны коронавируса, добавил директор.
"Крайне важно, чтобы мы не ослабляли бдительность", - подчеркнул Ханс Клюге.
СМИ напоминают, что заявления Клюге прозвучали на фоне того, как ряд европейских стран начал ослаблять ограничения, введенные в связи с пандемией.
В Испании в понедельник возобновилась работа ряда коммерческих предприятий. Так, в прошлую пятницу закончился двухнедельный оплачиваемый отпуск для работников не имеющих критического значения организаций. В связи с этим на работу возвратились сотрудники фабрик, строители и другие испанцы, которые не могут работать из дома.
Накануне в Дании некоторым школьникам позволили вернуться к учебе в школах в рамках ослабления мер борьбы с коронавирусом, однако другие ограничительные меры пока остаются в силе.
В четверг власти Швейцарии объявили, что с 27 апреля начнут постепенно снимать ограничения, введенные из-за коронавируса. Согласно планам, первыми возобновят работу врачи, парикмахеры, а также массажные и косметические салоны. С 11 мая начнут открываться общеобразовательные школы, магазины и рынки, а третий этап ослабления начнется 8 июня - тогда откроют средние школы, профессионально-технические училища и университеты.
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