Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8488 RUR   0.0227 GBR   2.1208 TRY   0.2458

Цена на нефть

15.04   $/bbl WTI 19.87 -0.24 Brent 27.69 -1.91

Погода в Баку

  ночь день

Здравоохранение 16.04.2020 23:20

Европа по-прежнему остается в эпицентре эпидемии коронавируса, полагают в ВОЗ

Пандемия коронавируса все еще бушует в Европе, и расслабляться при таких обстоятельствах не стоит, предупредил в четверг директор Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге.

"Мы остаемся в эпицентре бури", - приводят его слова западные СМИ, сказанные на пресс-конференции, которая прошла в онлайн-формате.

Согласно его оценкам, эпидемиологическая ситуация улучшается в таких странах как Испания, Италия, Германия, Франция и Швейцария, но в то же время рост числа инфицированных отмечается в Великобритании, Турции, Украине и России. Кроме того, остается угроза возникновения второй волны коронавируса, добавил директор.

"Крайне важно, чтобы мы не ослабляли бдительность", - подчеркнул Ханс Клюге.

СМИ напоминают, что заявления Клюге прозвучали на фоне того, как ряд европейских стран начал ослаблять ограничения, введенные в связи с пандемией.

В Испании в понедельник возобновилась работа ряда коммерческих предприятий. Так, в прошлую пятницу закончился двухнедельный оплачиваемый отпуск для работников не имеющих критического значения организаций. В связи с этим на работу возвратились сотрудники фабрик, строители и другие испанцы, которые не могут работать из дома.

Накануне в Дании некоторым школьникам позволили вернуться к учебе в школах в рамках ослабления мер борьбы с коронавирусом, однако другие ограничительные меры пока остаются в силе.

В четверг власти Швейцарии объявили, что с 27 апреля начнут постепенно снимать ограничения, введенные из-за коронавируса. Согласно планам, первыми возобновят работу врачи, парикмахеры, а также массажные и косметические салоны. С 11 мая начнут открываться общеобразовательные школы, магазины и рынки, а третий этап ослабления начнется 8 июня - тогда откроют средние школы, профессионально-технические училища и университеты.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ВОЗ, ЕВРОПА, КОРОНАВИРУС, МНЕНИЕ


Похожие новости


Европе пока что не следует ослаблять меры изоляции - ВОЗ Свыше 95% скончавшихся с коронавирусом были в возрасте старше 60 лет - ВОЗ В Европе ожирение постепенно становится нормой - ВОЗ

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]