В белорусской армии выявлен первый случай коронавируса

Первый случай инфицирования коронавирусом зафиксирован в белорусской армии, сообщила официальный представитель министерства обороны Белоруссии Наталья Гаврусик.
"Военнослужащий 72-го объединенного учебного центра подготовки прапорщиков и младших специалистов был госпитализирован с пневмонией. Тест на коронавирус дал положительный результат. Это первый случай COVID-19 в белорусской армии", - сказала она.
Гаврусик заверила, что ситуация полностью находится под контролем у Минобороны, а все военнослужащие из подразделения, в котором служит заболевший военнослужащий, уже изолированы.
"Недавно белорусские военные медики как раз проводили тренировки, отрабатывая действия по изоляции возможных зараженных на случай ухудшения эпидемиологической ситуации. Весь алгоритм действий был отработан, никакой паники нет", - отметила представитель Минобороны.
Заболевший военнослужащий госпитализирован в главный военный клинический медицинский центр в Минске.
По состоянию на 16 апреля в Беларуси зафиксировано 4204 случая заболевания коронавирусом, 40 человек скончалось.
Додон обсудил с послом Азербайджана в Молдове меры по противодействию COVID-19
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из снайперских винтовок - Минобороны
Exxon увеличит выпуск сырья для производства средств индивидуальной защиты
Литовский энергохолдинг Ignitis привлек кредит Swedbank на 100 млн евро
РФ и Саудовская Аравия подтвердили готовность принять допмеры для нефтяного рынка с другими странами
Цена золота может подняться до $2000 за унцию благодаря глобальным стимулам - глава Newmont
Европа по-прежнему остается в эпицентре эпидемии коронавируса, полагают в ВОЗ
Амстердам не откажется от запрета на новые магазины для туристов, несмотря на кризис
Число смертей среди зараженных COVID-19 достигло во Франции почти 18 тыс.
Президент Алиев распорядился выделить около 1,2 млн манатов на бурение субартезианских скважин в Гахском районе
Президент Алиев распорядился выделить 0,7 млн манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения Масаллинского района
Президент Алиев распорядился выделить около 0,7 млн манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения Огузского района
Интервью с председателем Наблюдательного Совета "Банка Республика" Шакиром Рагимовым
Глава Банка Республика: «Мы сейчас намного лучше готовы к низким ценам на нефть, чем в 2015 году»
Руководитель департамента розничного банкинга AccessBank: «За 2019 год наш депозитный портфель вырос порядка на 160 млн манатов»
Азербайджан утвердил межгосударственное соглашение о проложении фибер-оптической кабельной линии по дну Каспийского моря между Азербайджаном и Туркменистаном
Азербайджанские волонтеры стали Послами Победы
В Баку пройдет международный форум по франчайзингу
Президент Киргизии вылетел в Москву с рабочим визитом
Неделя кибербезопасности пройдет в Баку в первой декаде марта
Русская община Азербайджана просит Генпрокурора России проверить статью на сайте телеканала Царьград на предмет провоцирования межэтнического конфликта
Пашинян, как оказалось, всегда и всем цитирует не текст документов СБ ООН, а их интерпретацию Казимировым из Википедии - политолог