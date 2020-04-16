В белорусской армии выявлен первый случай коронавируса

Первый случай инфицирования коронавирусом зафиксирован в белорусской армии, сообщила официальный представитель министерства обороны Белоруссии Наталья Гаврусик.

"Военнослужащий 72-го объединенного учебного центра подготовки прапорщиков и младших специалистов был госпитализирован с пневмонией. Тест на коронавирус дал положительный результат. Это первый случай COVID-19 в белорусской армии", - сказала она.

Гаврусик заверила, что ситуация полностью находится под контролем у Минобороны, а все военнослужащие из подразделения, в котором служит заболевший военнослужащий, уже изолированы.

"Недавно белорусские военные медики как раз проводили тренировки, отрабатывая действия по изоляции возможных зараженных на случай ухудшения эпидемиологической ситуации. Весь алгоритм действий был отработан, никакой паники нет", - отметила представитель Минобороны.

Заболевший военнослужащий госпитализирован в главный военный клинический медицинский центр в Минске.

По состоянию на 16 апреля в Беларуси зафиксировано 4204 случая заболевания коронавирусом, 40 человек скончалось.