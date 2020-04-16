Переговоры о создании коалиционного правительства в Израиле застопорились

Лидеры израильских блоков "Ликуд" и "Кахоль-Лаван" Биньямин Нетаньяху и Бенни Ганц вряд ли проведут встречу в четверг, поскольку общение групп переговорщиков от этих блоков не привело к какому-либо прорыву в деле формирования коалиционного правительства, сообщает интернет-портал израильского издания "Едиот ахронот" со ссылкой на помощников Ганца.
Между тем, по данным другой израильской газеты - Times of Israel, Ганц выступил с предупреждением относительно того, что если соглашение (о формировании правительства) не будет подписано к понедельнику, то он, как спикер кнессета (парламента Израиля), обратится к мерам юридического характера, которые в случае их принятия не позволят Нетаньяху заниматься формированием правительства.
Законопроектом, о котором упомнил Ганц и который может поддержать большинство депутатов, предусмотрено, что любой гражданин Израиля, в отношении кого выдвинуты уголовные обвинения, не может формировать правительство.
Генпрокурор Израиля Авихай Мандельблит в ноябре выдвинул против Нетаньяху обвинения во взяточничестве, злоупотреблении доверием и мошенничестве, а в январе передал обвинительное заключение в суд.
Израильская пресса отмечает, что основным камнем преткновения в коалиционных переговорах является как раз требование "Ликуд" оградить премьер-министра Биньямина Нетаньяху от израильского суда.
Между тем, президент Израиля Реувин Ривлин заявил, что в случае, если "Ликуду" и "Кахоль-Лаван" так и не удастся сформировать коалиционное правительство, то четвертые парламентские выборы пройдут в Израиле 4 августа.
В четверг утром Ривлин официально уведомил Ганца, что его мандат на формирование правительства истек, и теперь это право переходит к кнессету, у которого будет 21 день для выдвижения кандидата на пост премьер-министра. Это дает Нетаньяху и Ганцу еще три недели, чтобы заключить сделку.
Если никто из кандидатов не получит поддержки 61 из 120 членов кнессета, то страну ждут четвертые выборы за последние 16 месяцев.
В Израиле уже год длится политический кризис. В стране в течение года трижды проходили выборы, и всегда и правые, и левые партии получали в кнессете примерно одинаковое количество мест. По итогам выборов в апреле и сентябре 2019 года ни Ганцу, ни Нетаньяху не удалось сформировать правительство, договорившись между собой.
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