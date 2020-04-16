Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8488 RUR   0.0227 GBR   2.1208 TRY   0.2458

Цена на нефть

15.04   $/bbl WTI 19.87 -0.24 Brent 27.69 -1.91

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 16.04.2020 23:48

Переговоры о создании коалиционного правительства в Израиле застопорились

Лидеры израильских блоков "Ликуд" и "Кахоль-Лаван" Биньямин Нетаньяху и Бенни Ганц вряд ли проведут встречу в четверг, поскольку общение групп переговорщиков от этих блоков не привело к какому-либо прорыву в деле формирования коалиционного правительства, сообщает интернет-портал израильского издания "Едиот ахронот" со ссылкой на помощников Ганца.

Между тем, по данным другой израильской газеты - Times of Israel, Ганц выступил с предупреждением относительно того, что если соглашение (о формировании правительства) не будет подписано к понедельнику, то он, как спикер кнессета (парламента Израиля), обратится к мерам юридического характера, которые в случае их принятия не позволят Нетаньяху заниматься формированием правительства.

Законопроектом, о котором упомнил Ганц и который может поддержать большинство депутатов, предусмотрено, что любой гражданин Израиля, в отношении кого выдвинуты уголовные обвинения, не может формировать правительство.

Генпрокурор Израиля Авихай Мандельблит в ноябре выдвинул против Нетаньяху обвинения во взяточничестве, злоупотреблении доверием и мошенничестве, а в январе передал обвинительное заключение в суд.

Израильская пресса отмечает, что основным камнем преткновения в коалиционных переговорах является как раз требование "Ликуд" оградить премьер-министра Биньямина Нетаньяху от израильского суда.

Между тем, президент Израиля Реувин Ривлин заявил, что в случае, если "Ликуду" и "Кахоль-Лаван" так и не удастся сформировать коалиционное правительство, то четвертые парламентские выборы пройдут в Израиле 4 августа.

В четверг утром Ривлин официально уведомил Ганца, что его мандат на формирование правительства истек, и теперь это право переходит к кнессету, у которого будет 21 день для выдвижения кандидата на пост премьер-министра. Это дает Нетаньяху и Ганцу еще три недели, чтобы заключить сделку.

Если никто из кандидатов не получит поддержки 61 из 120 членов кнессета, то страну ждут четвертые выборы за последние 16 месяцев.

В Израиле уже год длится политический кризис. В стране в течение года трижды проходили выборы, и всегда и правые, и левые партии получали в кнессете примерно одинаковое количество мест. По итогам выборов в апреле и сентябре 2019 года ни Ганцу, ни Нетаньяху не удалось сформировать правительство, договорившись между собой.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ИЗРАИЛЬ, КОАЛИЦИЯ, ПЕРЕГОВОРЫ, СИТУАЦИЯ


Похожие новости


Нетаньяху обещает сформировать израильское коалиционное правительство за две-три недели

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]