Starbucks планирует с мая постепенно начать открывать кофейни в США

Американская Starbucks Corp., владеющая крупнейшей в мире сетью кофеен, сообщила, что со следующего месяца начнет постепенно открывать "значительное" число своих кофеен в США, которые были закрыты в связи со вспышкой коронавируса.

В настоящее время кофейни Starbucks работают в формате drive-thru, который позволяет обслуживать посетителей, не заставляя покидать их свои транспортные средства.

Главный исполнительный директор Starbucks Кевин Джонсон сказал, что обсуждает с губернаторами штатов и другими должностными лицами возможность возвращения отдельных заведений в обычный режим работы.

При этом компания опирается на свой опыт в Китае, где работу возобновили уже 95% кофеен Starbucks.

На прошлой неделе Starbucks сообщила, что ожидает снижения скорректированной прибыли во втором квартале текущего финансового года более чем на 47% по сравнению с прошлым годом.

Starbucks планирует опубликовать отчетность за второй финансовый квартал 28 апреля. Компания отозвала свой прогноз на 2020 финансовый год.

Акции Starbucks дорожают на 0,7% на торгах в Нью-Йорке в четверг. С начала года капитализация компании упала на 16,9%, до $85,2 млрд.