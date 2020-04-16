Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8488 RUR   0.0227 GBR   2.1208 TRY   0.2458

Цена на нефть

15.04   $/bbl WTI 19.87 -0.24 Brent 27.69 -1.91

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 16.04.2020 23:50

Starbucks планирует с мая постепенно начать открывать кофейни в США

Американская Starbucks Corp., владеющая крупнейшей в мире сетью кофеен, сообщила, что со следующего месяца начнет постепенно открывать "значительное" число своих кофеен в США, которые были закрыты в связи со вспышкой коронавируса.

В настоящее время кофейни Starbucks работают в формате drive-thru, который позволяет обслуживать посетителей, не заставляя покидать их свои транспортные средства.

Главный исполнительный директор Starbucks Кевин Джонсон сказал, что обсуждает с губернаторами штатов и другими должностными лицами возможность возвращения отдельных заведений в обычный режим работы.

При этом компания опирается на свой опыт в Китае, где работу возобновили уже 95% кофеен Starbucks.

На прошлой неделе Starbucks сообщила, что ожидает снижения скорректированной прибыли во втором квартале текущего финансового года более чем на 47% по сравнению с прошлым годом.

Starbucks планирует опубликовать отчетность за второй финансовый квартал 28 апреля. Компания отозвала свой прогноз на 2020 финансовый год.

Акции Starbucks дорожают на 0,7% на торгах в Нью-Йорке в четверг. С начала года капитализация компании упала на 16,9%, до $85,2 млрд.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: КИТАЙ, STARBUCKS, КОФЕЙНИ


Похожие новости


Starbucks ухудшила прогноз продаж в Китае во II финквартале, ожидает падения показателя на 50%

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]