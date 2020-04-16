РФ и Саудовская Аравия подтвердили готовность принять допмеры для нефтяного рынка с другими странами

Министр энергетики России Александр Новак провел телефонный разговор с министром энергетики Королевства Саудовская Аравия принцем Абдулазизом бен Сальманом в рамках регулярных контактов по ситуации на рынке нефти, сообщает Минэнерго РФ.

"Обе страны твердо привержены выполнению согласованных целевых сокращений, продолжат внимательно следить за рынком нефти и, если это будет нужно, будут готовы принимать необходимые меры совместно с ОПЕК + и другими производителями", - говорится в сообщении.

"Россия и Саудовская Аравия также уверены, что их партнеры по ОПЕК+ и другие производители выполнят взятые на себя обязательства", - подчеркивается в сообщении.

"По итогам переговоров обе стороны отметили в совместном заявлении, что Россия и Саудовская Аравия провели большую работу с целью достижения исторического соглашения со странами ОПЕК+ и рядом других производителей о стабилизации рынка нефти", - отметило министерство.