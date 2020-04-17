Число заражений COVID-19 в Казахстане достигло 1480

Медики в Казахстане к полудню пятницы выявили еще 10 человек с коронавирусной инфекцией, общее число заражений COVID-19 в стране достигло 1480, сообщил республиканский оперативный штаб.

"На 12:25 (10:25) 17 апреля в Казахстане зарегистрировано 10 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них в Нур-Султане - пять, в Туркестанской области - один, в Актюбинской - четыре", - говорится в сообщении штаба.

Всего в стране подтверждено 1 тыс. 480 случаев, из них в Алматы - 461, в Нур-Султане - 333, в Кызылординской области - 143, Карагандинской - 87, Акмолинской - 81, Атырауской - 72, Туркестанской - 56, Жамбылской - 53, в Шымкенте - 46, Западно-Казахстанской - 30, Северо-Казахстанской - 29, Алматинской - 29, Павлодарской - 15, Актюбинской - 18, Мангистауской - 12, Восточно-Казахстанской - 8, Костанайской - 7.

По состоянию на пятницу в Казахстане от коронавируса вылечились 265 человек, 17 - скончались.