Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8479 RUR   0.0232 GBR   2.1244 TRY   0.2456

Цена на нефть

16.04   $/bbl WTI 19.87 0 Brent 27.82 0.13

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 17.04.2020 12:05

Число заражений COVID-19 в Казахстане достигло 1480

Медики в Казахстане к полудню пятницы выявили еще 10 человек с коронавирусной инфекцией, общее число заражений COVID-19 в стране достигло 1480, сообщил республиканский оперативный штаб.

"На 12:25 (10:25) 17 апреля в Казахстане зарегистрировано 10 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них в Нур-Султане - пять, в Туркестанской области - один, в Актюбинской - четыре", - говорится в сообщении штаба.

Всего в стране подтверждено 1 тыс. 480 случаев, из них в Алматы - 461, в Нур-Султане - 333, в Кызылординской области - 143, Карагандинской - 87, Акмолинской - 81, Атырауской - 72, Туркестанской - 56, Жамбылской - 53, в Шымкенте - 46, Западно-Казахстанской - 30, Северо-Казахстанской - 29, Алматинской - 29, Павлодарской - 15, Актюбинской - 18, Мангистауской - 12, Восточно-Казахстанской - 8, Костанайской - 7.

По состоянию на пятницу в Казахстане от коронавируса вылечились 265 человек, 17 - скончались.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: КАЗАХСТАН, КОРОНАВИРУС, ЗАРАЖЕНИЯ, РОСТ


Похожие новости


Число заражений Covid-19 в Казахстане достигло 584 В Казахстане приготовились к основному периоду заболеваемости COVID-19 в апреле-мае Число заражений коронавирусом в Казахстане достигло 551 Пик распространения COVID-19 в Казахстане придется на апрель - глава Минздрава До 251 человека увеличилось число заразившихся коронавирусом в Казахстане Спад распространения COVID-19 в Казахстане ожидается через месяц - министр

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]