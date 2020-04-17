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СНГ 17.04.2020 11:45

В Белоруссию прибыл еще один гуманитарный груз из Китая для борьбы с COVID-19

В Белоруссию в пятницу утром прибыл еще один гуманитарный груз медицинских товаров для борьбы с эпидемией COVID-19, сообщила пресс-служба Минздрава республики.

"В Минск прибыл гуманитарный груз из Пекина. Самолет доставил в нашу страну свыше 30 тонн груза. Это экспресс-тесты, лекарства, респираторы, маски, очки, специальные костюмы и другие средства индивидуальной защиты", - говорится в сообщении пресс-службы.

В МИД Беларуси в свою очередь уточнили, что на борту находится "вторая партия гуманитарной помощи от наших китайских друзей, а также благотворительный шаг ряда крупных белорусских компаний".

Как сообщалось, по состоянию на 16 апреля в Беларуси зарегистрировано 4204 случаев заражения COVID-19, скончались 40 человек.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, КИТАЙ, ПОМОЩЬ, COVID


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]