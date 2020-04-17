В Белоруссию прибыл еще один гуманитарный груз из Китая для борьбы с COVID-19

В Белоруссию в пятницу утром прибыл еще один гуманитарный груз медицинских товаров для борьбы с эпидемией COVID-19, сообщила пресс-служба Минздрава республики.

"В Минск прибыл гуманитарный груз из Пекина. Самолет доставил в нашу страну свыше 30 тонн груза. Это экспресс-тесты, лекарства, респираторы, маски, очки, специальные костюмы и другие средства индивидуальной защиты", - говорится в сообщении пресс-службы.

В МИД Беларуси в свою очередь уточнили, что на борту находится "вторая партия гуманитарной помощи от наших китайских друзей, а также благотворительный шаг ряда крупных белорусских компаний".

Как сообщалось, по состоянию на 16 апреля в Беларуси зарегистрировано 4204 случаев заражения COVID-19, скончались 40 человек.