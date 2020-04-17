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СНГ 17.04.2020 12:15

Пик заболеваемости коронавирусом Москва пройдет, вероятно, в ближайшие 2-3 недели - заммэра Ракова

Столица может пройти пиковые значения заболеваемости коронавирусом в ближайшие 2-3 недели, заявила заммэра Москвы Анастасия Ракова.

"Ближайшее время будет самым трудным для нас. Пик заболеваемости, вероятнее всего, придётся на ближайшие 2-3 недели", - сказала она в видеообращении к врачам, распространённом в пятницу.

По её словам, в это время основная нагрузка в борьбе с COVID-19 ложится на врачей.

"Сегодня от нас с вами зависит, как Москва справится с пандемией. От всех: от вас как врачей, от жителей, которые будут соблюдать установленные правила, от нас как управленцев, которые должны принимать своевременные и адекватные ситуации решения", - подчеркнула Ракова.

Она напомнила, что Москве ведётся масштабная работа по перепрофилированию больниц для инфицированных коронавирусом, однако горожане по-прежнему нуждаются и в иной медпомощи.

"Поэтому двойная нагрузка ложится как на стационары, занятые в борьбе с коронавирусом, так и на другие больницы. На все московское здравоохранение нагрузка выросла в разы", - отметила вице-мэр.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, МОСКВА, КОРОНАВИРУС, ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]