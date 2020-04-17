Пик заболеваемости коронавирусом Москва пройдет, вероятно, в ближайшие 2-3 недели - заммэра Ракова

Столица может пройти пиковые значения заболеваемости коронавирусом в ближайшие 2-3 недели, заявила заммэра Москвы Анастасия Ракова.
"Ближайшее время будет самым трудным для нас. Пик заболеваемости, вероятнее всего, придётся на ближайшие 2-3 недели", - сказала она в видеообращении к врачам, распространённом в пятницу.
По её словам, в это время основная нагрузка в борьбе с COVID-19 ложится на врачей.
"Сегодня от нас с вами зависит, как Москва справится с пандемией. От всех: от вас как врачей, от жителей, которые будут соблюдать установленные правила, от нас как управленцев, которые должны принимать своевременные и адекватные ситуации решения", - подчеркнула Ракова.
Она напомнила, что Москве ведётся масштабная работа по перепрофилированию больниц для инфицированных коронавирусом, однако горожане по-прежнему нуждаются и в иной медпомощи.
"Поэтому двойная нагрузка ложится как на стационары, занятые в борьбе с коронавирусом, так и на другие больницы. На все московское здравоохранение нагрузка выросла в разы", - отметила вице-мэр.
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