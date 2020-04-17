Boeing с 20 апреля возобновит производство самолетов на заводах в штате Вашингтон

Американский авиастроительный концерн Boeing Co. со следующей недели начнет восстанавливать производство широкофюзеляжных коммерческих лайнеров на предприятиях в районе залива Пьюджет-Саунд в штате Вашингтон, работа которых была приостановлена из-за коронавируса.
На всех объектах "были предприняты дополнительные меры предосторожности и введены комплексные процедуры для защиты людей от распространения COVID-19", сообщается в пресс-релизе Boeing.
По данным компании, в период с 20 по 24 апреля к работе вернутся около 27 тыс. сотрудников, занятых в производстве самолетов моделей 747, 767, 777 и 787. Также начнется подготовка к возвращению в эксплуатацию лайнеров 737 MAX, использование которых было приостановлено после двух авиакатастроф.
Частично возобновить работу на предприятиях предполагается 20 и 21 апреля, а практически полностью войти в рабочий режим - к 24 апреля.
Boeing с 25 марта приостановил производство в США на две недели на фоне распространения коронавируса и введения чрезвычайного положения в Вашингтоне. При этом 6 апреля компания продлила приостановку производства на предприятиях до дальнейшего уведомления.
Акции Boeing подскочили более чем на 8% на дополнительных торгах в четверг. Основную сессию они завершили снижением на 8%. С начала года капитализация Boeing сократилась на 58,8%.
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов - Минобороны
Специальная группа армии США находится в постоянной готовности эвакуировать правительство
Додон обсудил с послом Азербайджана в Молдове меры по противодействию COVID-19
ВОЗ предупредила об опасности употребления алкоголя во время коронавируса
4069 случаев заражения коронавирусом выявлено в РФ за сутки - информцентр
Азербайджанские оперативники перехватили партию наркотиков из Ирана на $6 млн
ИВ Огузского района направит свыше 370 тыс. манатов на благоустройство города
Президент Алиев распорядился выделить около 1,2 млн манатов на бурение субартезианских скважин в Гахском районе
Президент Алиев распорядился выделить 0,7 млн манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения Масаллинского района
Минобороны Казахстана планирует оснастить силы Воздушной обороны новыми самолетами
Число заражений коронавирусом в Афганистане превысило 900 - Минздрав
В Дании вслед за школами и детсадами планируют открыть парикмахерские и салоны красоты
Интервью с председателем Наблюдательного Совета "Банка Республика" Шакиром Рагимовым
Глава Банка Республика: «Мы сейчас намного лучше готовы к низким ценам на нефть, чем в 2015 году»
Руководитель департамента розничного банкинга AccessBank: «За 2019 год наш депозитный портфель вырос порядка на 160 млн манатов»
Азербайджан утвердил межгосударственное соглашение о проложении фибер-оптической кабельной линии по дну Каспийского моря между Азербайджаном и Туркменистаном
Азербайджанские волонтеры стали Послами Победы
В Баку пройдет международный форум по франчайзингу
Президент Киргизии вылетел в Москву с рабочим визитом
Неделя кибербезопасности пройдет в Баку в первой декаде марта
Русская община Азербайджана просит Генпрокурора России проверить статью на сайте телеканала Царьград на предмет провоцирования межэтнического конфликта
Пашинян, как оказалось, всегда и всем цитирует не текст документов СБ ООН, а их интерпретацию Казимировым из Википедии - политолог