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СНГ 17.04.2020 11:57

В Алматы 54 курсанта пограничной службы госпитализированы с COVID-19

Курсанты пограничной службы, всего 54 человека, госпитализированы в инфекционные стационары в Алматы с диагнозом "коронавирусная инфекция", сообщил в пятницу руководитель городского управления общественного здоровья Тлеухан Абилдаев.

"Изначально были зарегистрированы 14 случаев COVID-19 у курсантов пограничной службы. Позже по результатам анализов их число выросло до 54 человек", - сказал Абилдаев на брифинге в Алматы в пятницу.

По его словам, все заразившиеся курсанты госпитализированы в инфекционные стационары. Состояние у всех удовлетворительное, их лечат.

Абилдаев также сообщил, что из 63 зараженных коронавирусной инфекцией, выявленных в Алматы за минувшие сутки, 17 являются медицинскими работниками.

"Новых случаев - 63 человека, из них ребенок 2004 года рождения. Кроме того, из числа заболевших - 10 медицинских работников Центральной городской клинической больницы, двое пациентов этого стационара с признаками ОРВИ, один сотрудник Службы скорой медицинской помощи, два сотрудника городской клинической больницы N7, два сотрудника городской поликлиники N12, два сотрудника Алматинской многопрофильной клинической больницы и 44 - из числа контактных, находящихся на изоляции, из них 21 с признаками ОРВИ, пневмонией", - сказал Абилдаев на брифинге в пятницу.

В целом, по его словам, на лечении от коронавируса в стационарах города находятся 392 человека, в том числе пациент из Алматинской области.

"Состояние у одного пациента крайне тяжелое, у четверых - тяжелое, у 92 - средней степени тяжести, у 295 удовлетворительное", - сказал он.

Абилдаев сообщил, что в целом в городе зарегистрировано 234 случая заражения COVID-19 среди медработников, из них 193 - из Центральной городской больницы, 31 - детской городской клинической инфекционной больницы, два сотрудника городской клинической больницы N7, трое - из числа службы скорой медицинской помощи, трое - из городской поликлиники N12 и по одному сотруднику из городских поликлиник N11 и N32.

В провизорных госпиталях, по его информации, находятся 356 человек, из них - 18 детей, на карантинной изоляции - 422 из них семь детей, на домашнем карантине - 7992 граждан.

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Тэги: КАЗАХСТАН, АЛМАТЫ, КУРСАНТЫ, КОРОНАВИРУС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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