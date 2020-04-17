4069 случаев заражения коронавирусом выявлено в РФ за сутки - информцентр

В России за последние сутки коронавирус COVID-19 выявлен у 4069 человек, общее число заболевших возросло до 32007 человек, сообщил представитель информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом в России Александр Мясников.
"За последние сутки в России зафиксировано 4 тыс. 69 новых положительных результатов теста", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24" (ВГТРК) в пятницу.
"Всего же на территории нашей страны 32 тысячи 7 вирус-положительных пациентов",- добавил он.
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