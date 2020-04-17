Число умерших пациентов с коронавирусом в России возросло до 273 человек, за сутки - 41 жертва

Число летальных исходов, ассоциированных с коронавирусной инфекцией Covid-19, выросло в России за сутки на 41 - до 273, сообщили в информационном центре по борьбе с коронавирусом.
"273 человека, к сожалению, скончались", - сказал официальный представитель информационного центра Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 24" (ВГТРК)
Таким образом, за последние сутки число умерших выросло до 273, и составило 41 человек.
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