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СНГ 17.04.2020 12:02

Число умерших пациентов с коронавирусом в России возросло до 273 человек, за сутки - 41 жертва

Число летальных исходов, ассоциированных с коронавирусной инфекцией Covid-19, выросло в России за сутки на 41 - до 273, сообщили в информационном центре по борьбе с коронавирусом.

"273 человека, к сожалению, скончались", - сказал официальный представитель информационного центра Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 24" (ВГТРК)

Таким образом, за последние сутки число умерших выросло до 273, и составило 41 человек.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, КОРОНАВИРУС, СМЕРТИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]