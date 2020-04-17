Chevron закрыла сделку по продаже венгерской MOL активов в Азербайджане за $1,57 млрд

Американская Chevron продала свои неоперационные доли в нефтяных месторождениях Азери-Чираг-Гюнешли (АЧГ) и нефтепроводе Баку-Тбилиси-Джейхан (BTC) венгерской MOL за $1,57 млрд.

Согласно сообщению Chevron, речь идет о продаже 9,57% в проекте АЧГ и 8,9% в BTC.

"Chevron регулярно проверяет свой глобальный портфель, чтобы оценить, являются ли активы стратегическими и конкурентоспособными", - приводятся в пресс-релизе словам исполнительного вице-президента по добыче Джея Джонсона. "Эта продажа является важной частью нашей программы по продаже активов, целью которой является выручка в размере $5-10 млрд в период 2018-2020 годов", - уточнил он.

Сделка была закрыта 16 апреля 2020 года.

Контракт на разработку месторождений Азери, Чираг и глубоководной части Гюнешли был подписан в 1994 году. Добыча нефти на блоке началась в ноябре 1997 года. Срок действия данного соглашения истекал в 2024 году. Однако 14 сентября 2017 года в Баку состоялось подписание нового контракта на разработку блока АЧГ, рассчитанного до 2050 года. По новому контракту доля BP (оператор проекта) составляла 30,37%, Госнефтекомпании Азербайджана - 25%, американских Chevron и ExxonMobil - 9,57% и 6,79%, индийской ONGC - 2,31%, японских Inpex Corp. и Itochu Oil - 9,31% и 3,65% соответственно, норвежской Equinor - 7,27%, турецкой TPAO - 5,73%. Инвестиции в рамках нового соглашения оцениваются в $43 млрд на период до 2050 года. Объем добычи нефти планируется на уровне более 500 млн тонн. На АЧГ приходится две трети добычи нефти в Азербайджане.

В декабре 2018 года американские компании Chevron и ExxonMobil заявили о планах продать свои доли в АЧГ. MOL 4 ноября 2019 года подписала соглашение с Chevron о покупке ее азербайджанских активов.