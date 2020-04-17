Fitch подтвердило долгосрочный рейтинг АИКГФ на уровне BB+, прогноз изменен на «негативный»

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) в иностранной и национальной валюте «Азербайджанского ипотечного и кредитно-гарантийного фонда» (АИКГФ) на уровне "BB+", отмечается в сообщении агентства.
Прогноз рейтингов изменен со "стабильного" на "негативный".
Согласно сообщению, пересмотр прогноза связан с аналогичным действием в отношении суверенных рейтингов Азербайджана и подкреплен ожидаемым негативным влиянием комбинированных шоков от падения цен на нефть и пандемии коронавируса на экономику Азербайджана.
"Подтверждение рейтинга и изменение прогноза отражают неизменный взгляд Fitch на прочную связь АИКГФ с правительством Азербайджана, которая требует уравнивания рейтингов Фонда с суверенными рейтингами. Любые негативные действия в отношении суверенного рейтинга или ослабление связи с государством могут привести к снижению рейтинга АИКГФ. В то же время пересмотр прогноза по суверенному рейтингу, приведет к аналогичному действию и по отношению к Фонду", - отмечается в сообщении.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев 26 декабря 2017 года подписал указ о ликвидации ОАО «Азербайджанский ипотечный фонд» и создании «Азербайджанского Ипотечного и Кредитно-гарантийного фонда» (АИКГФ). Уставный капитал АИКГФ равен 566 млн манатов.
А.Мамедов
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