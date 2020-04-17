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Здравоохранение 17.04.2020 12:15

ВОЗ предупредила об опасности употребления алкоголя во время коронавируса

Употребление алкоголя может повысить риски заразиться коронавирусом, сообщает газета The Sun со ссылкой на доклад Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

"Алкоголь подвергает риску иммунную систему и увеличивает возможность неблагоприятных последствий для здоровья", - говорится в докладе.

"Поэтому следует сократить до минимума количество потребляемого алкоголя, особенно в период пандемии COVID-19", - отмечает ВОЗ.

В ВОЗ подчеркнули, что мнение о том, что крепкий алкоголь убивает коронавирус - миф.

"Это не так. Употребление любого алкоголя представляет угрозу для здоровья. Но употребление алкоголя с высоким содержанием спирта, особенно, если используется метиловый спирт, может привести к тяжелым последствиям для здоровья, в том числе к смерти", - заявили в ВОЗ.

Режим изоляции меняет алкогольные привычки людей, свидетельствуют опросы. Так, каждый пятый житель Великобритании заявил, что с момента введения ограничений стал употреблять большее количество алкоголя, чем до них. В то же время, каждый третий опрошенный заявил, что, наоборот, сократил или старался сократить употребление алкоголя. Кроме того, 6% опрошенных заявили, что совсем перестали употреблять алкоголь.

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Тэги: ВОЗ, АЛКОГОЛЬ, ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]