ВОЗ предупредила об опасности употребления алкоголя во время коронавируса

Употребление алкоголя может повысить риски заразиться коронавирусом, сообщает газета The Sun со ссылкой на доклад Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
"Алкоголь подвергает риску иммунную систему и увеличивает возможность неблагоприятных последствий для здоровья", - говорится в докладе.
"Поэтому следует сократить до минимума количество потребляемого алкоголя, особенно в период пандемии COVID-19", - отмечает ВОЗ.
В ВОЗ подчеркнули, что мнение о том, что крепкий алкоголь убивает коронавирус - миф.
"Это не так. Употребление любого алкоголя представляет угрозу для здоровья. Но употребление алкоголя с высоким содержанием спирта, особенно, если используется метиловый спирт, может привести к тяжелым последствиям для здоровья, в том числе к смерти", - заявили в ВОЗ.
Режим изоляции меняет алкогольные привычки людей, свидетельствуют опросы. Так, каждый пятый житель Великобритании заявил, что с момента введения ограничений стал употреблять большее количество алкоголя, чем до них. В то же время, каждый третий опрошенный заявил, что, наоборот, сократил или старался сократить употребление алкоголя. Кроме того, 6% опрошенных заявили, что совсем перестали употреблять алкоголь.
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов - Минобороны
Специальная группа армии США находится в постоянной готовности эвакуировать правительство
Додон обсудил с послом Азербайджана в Молдове меры по противодействию COVID-19
Принятый США пакет стимулов объемом $2 трлн увеличит дефицит бюджета на $1,8 трлн за 10 лет - CBO
Boeing с 20 апреля возобновит производство самолетов на заводах в штате Вашингтон
Азербайджан в I квартале экспортировал полипропилена и полиэтилена почти на $43 млн
ИВ Огузского района направит свыше 370 тыс. манатов на благоустройство города
Президент Алиев распорядился выделить около 1,2 млн манатов на бурение субартезианских скважин в Гахском районе
Президент Алиев распорядился выделить 0,7 млн манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения Масаллинского района
Минобороны Казахстана планирует оснастить силы Воздушной обороны новыми самолетами
Число заражений коронавирусом в Афганистане превысило 900 - Минздрав
В Дании вслед за школами и детсадами планируют открыть парикмахерские и салоны красоты
Интервью с председателем Наблюдательного Совета "Банка Республика" Шакиром Рагимовым
Глава Банка Республика: «Мы сейчас намного лучше готовы к низким ценам на нефть, чем в 2015 году»
Руководитель департамента розничного банкинга AccessBank: «За 2019 год наш депозитный портфель вырос порядка на 160 млн манатов»
Азербайджан утвердил межгосударственное соглашение о проложении фибер-оптической кабельной линии по дну Каспийского моря между Азербайджаном и Туркменистаном
Азербайджанские волонтеры стали Послами Победы
В Баку пройдет международный форум по франчайзингу
Президент Киргизии вылетел в Москву с рабочим визитом
Неделя кибербезопасности пройдет в Баку в первой декаде марта
Русская община Азербайджана просит Генпрокурора России проверить статью на сайте телеканала Царьград на предмет провоцирования межэтнического конфликта
Пашинян, как оказалось, всегда и всем цитирует не текст документов СБ ООН, а их интерпретацию Казимировым из Википедии - политолог