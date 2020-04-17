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Макроэкономика 17.04.2020 12:36

Рост ВВП Азербайджана в I квартале составил 1,1%

Рост ВВП Азербайджана в январе-марте 2020 года составил 1,1%, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Госкомстате.

Номинальный объем ВВП за январь-март 2020 года составил 18 млрд 321,1 млн манатов.

В январе-марте 2020 года рост в ненефтяном секторе составил 3,5%, тогда как в нефтегазовом секторе спад составил 2,1%.

ВВП на душу населения в отчетный период составил 1840,2 манатов (рост на 0,3%).

Правительство Азербайджана рост ВВП в 2020 году прогнозирует на уровне 3%.

В 2019 году рост ВВП Азербайджана составил 2,2%.

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: ВВП, РОСТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]