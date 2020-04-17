Рост ВВП Азербайджана в I квартале составил 1,1%

Рост ВВП Азербайджана в январе-марте 2020 года составил 1,1%, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Госкомстате.
Номинальный объем ВВП за январь-март 2020 года составил 18 млрд 321,1 млн манатов.
В январе-марте 2020 года рост в ненефтяном секторе составил 3,5%, тогда как в нефтегазовом секторе спад составил 2,1%.
ВВП на душу населения в отчетный период составил 1840,2 манатов (рост на 0,3%).
Правительство Азербайджана рост ВВП в 2020 году прогнозирует на уровне 3%.
В 2019 году рост ВВП Азербайджана составил 2,2%.
Б.Рустамбеков
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов - Минобороны
Специальная группа армии США находится в постоянной готовности эвакуировать правительство
Додон обсудил с послом Азербайджана в Молдове меры по противодействию COVID-19
ВОЗ предупредила об опасности употребления алкоголя во время коронавируса
4069 случаев заражения коронавирусом выявлено в РФ за сутки - информцентр
Азербайджанские оперативники перехватили партию наркотиков из Ирана на $6 млн
ИВ Огузского района направит свыше 370 тыс. манатов на благоустройство города
Президент Алиев распорядился выделить около 1,2 млн манатов на бурение субартезианских скважин в Гахском районе
Президент Алиев распорядился выделить 0,7 млн манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения Масаллинского района
Минобороны Казахстана планирует оснастить силы Воздушной обороны новыми самолетами
Число заражений коронавирусом в Афганистане превысило 900 - Минздрав
В Дании вслед за школами и детсадами планируют открыть парикмахерские и салоны красоты
Интервью с председателем Наблюдательного Совета "Банка Республика" Шакиром Рагимовым
Глава Банка Республика: «Мы сейчас намного лучше готовы к низким ценам на нефть, чем в 2015 году»
Руководитель департамента розничного банкинга AccessBank: «За 2019 год наш депозитный портфель вырос порядка на 160 млн манатов»
Азербайджан утвердил межгосударственное соглашение о проложении фибер-оптической кабельной линии по дну Каспийского моря между Азербайджаном и Туркменистаном
Азербайджанские волонтеры стали Послами Победы
В Баку пройдет международный форум по франчайзингу
Президент Киргизии вылетел в Москву с рабочим визитом
Неделя кибербезопасности пройдет в Баку в первой декаде марта
Русская община Азербайджана просит Генпрокурора России проверить статью на сайте телеканала Царьград на предмет провоцирования межэтнического конфликта
Пашинян, как оказалось, всегда и всем цитирует не текст документов СБ ООН, а их интерпретацию Казимировым из Википедии - политолог