Рост ВВП Азербайджана в I квартале составил 1,1%

Рост ВВП Азербайджана в январе-марте 2020 года составил 1,1%, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Госкомстате.

Номинальный объем ВВП за январь-март 2020 года составил 18 млрд 321,1 млн манатов.

В январе-марте 2020 года рост в ненефтяном секторе составил 3,5%, тогда как в нефтегазовом секторе спад составил 2,1%.

ВВП на душу населения в отчетный период составил 1840,2 манатов (рост на 0,3%).

Правительство Азербайджана рост ВВП в 2020 году прогнозирует на уровне 3%.

В 2019 году рост ВВП Азербайджана составил 2,2%.

Б.Рустамбеков