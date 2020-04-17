Азербайджан в I квартале экспортировал полипропилена и полиэтилена почти на $43 млн

Азербайджан в I-ом квартале 2020 года экспортировал 58 тыс. 950,22 тонн полимерной продукции, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Государственном таможенном комитете (ГТК).
"За январь-март 2020 года экспорт пластмассы и изделий из нее составил 58 тыс. 950,22 тонн на $46 млн 382,53 тыс., увеличившись по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года в натуральном выражении на 10,1%, в стоимостном сократилось на 4,1%. При этом, доля этой продукции в общем объеме экспорта в отчетный период составила 1,1%, в структуре ненефтяного экспорта – 10,81%", - сообщили в ГТК.
По данным комитета, в общем объеме экспорта пластмассы и изделий из нее в январе-марте 2020 года на поставки полиэтилена в первичной форме пришлось 31 тыс. 10,83 тонн на $21 млн 493,5 тыс., полипропилена в первичной форме – 24 тыс. 922,32 тонн на $21 млн 119,31 тыс.
В Азербайджане полипропилен производится на заводе SOCAR Polymer, введенном в строй в июле 2018 года. Проектная мощность завода составляет 184 тыс. тонн полипропилена в год.
В феврале 2019 года компания ввела в строй завод по производству полиэтилена высокой плотности мощностью 120 тыс. тонн готовой продукции в год.
В целом, заводы SOCAR Polymer рассчитаны на выпуск 10 видов полипропилена и 4 видов полиэтилена высокой плотности. Доходы SOCAR Polymer от этих заводов за период деятельности ожидаются на уровне $6,6 млрд, чистая прибыль составит $1,98 млрд. За весь период эксплуатации заводов налоговые отчисления в госбюджет Азербайджана составят $600 млн.
В Азербайджане также производится полиэтилен высокого давления на заводе "Этилен-полиэтилен" производственного объединения «Азерихимия» компании SOCAR в объеме свыше 60 тыс. тонн в год.
Н.Аббасова
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