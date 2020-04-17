Принятый США пакет стимулов объемом $2 трлн увеличит дефицит бюджета на $1,8 трлн за 10 лет - CBO

Пакет стимулирующих мер, принятый правительством США в прошлом месяце с целью смягчения негативных последствий пандемии коронавируса для американской экономики, приведет к росту дефицита федерального бюджета в общей сложности на $1,76 трлн в течение ближайшего десятилетия, прогнозирует Бюджетное управление Конгресса (CBO).

Законопроект "Об экономической безопасности и чрезвычайной помощи в противодействии коронавирусу" (Coronavirus Aid, Relief and Economic Security, CARES), предусматривает выделение финансовой помощи на сумму более $2 трлн американским домохозяйствам, бизнесу и финансовым рынкам. Однако, с учетом того, что значительная часть помощи предоставляется в виде кредитов, которые будут выплачены, последствия стимулов для бюджета будут меньше, чем сам пакет стимулов.

По оценкам CBO, расходы федерального бюджета увеличатся на $1,314 трлн в период с 2020 по 2030 год в результате принятия этого законопроекта. При этом доходы бюджета, как ожидается, сократятся на $446 млрд.

Самой расходной статьей законопроекта для американского бюджета станет программа Paycheck Protection Program (PPP), предусматривающая выделение $349 млрд на покрытие расходов малого бизнеса на выплату заработной платы до конца июня.

Кроме того, на прямые выплаты гражданам уже направлено $293 млрд, в то время как повышение пособий по безработице увеличит нагрузку на федеральный бюджет еще на $268 млрд.

Прогноз CBO не учитывает любые дополнительные меры, которые могут быть приняты американскими властями в будущем с целью поддержки экономики, оказавшейся в серьезном кризисе из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.

В частности, ресурсы программы PPP были полностью исчерпаны уже на этой неделе, и Конгрессу предстоит одобрить расширение ее объема, по крайней мере, еще на $250 млрд, пишет The Wall Street Journal.

Дефицит бюджета США увеличивался быстрыми темпами и до пандемии коронавируса. В начале марта CBO прогнозировало его увеличение на $1,073 трлн в 2020 финансовом году, завершающемся 30 сентября.

Принятие законопроекта CARES увеличит дефицит дополнительно на $1,61 трлн в этом фингоду, прогнозируют в CBO. В 2022 и 2023 гг. дефициты, вероятно, будут меньше, чем ожидалось, поскольку увеличатся доходы государства от сбора налогов, отложенных в данный момент с целью поддержки бизнеса.